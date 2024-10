El candidato republicano estadounidense Donald Trump volvió el sábado al lugar de un fallido intento de asesinato en su contra el 13 de julio por parte de un tirador a quien llamó "monstruo atroz", y que mató a un asistente al mitin.

"El tiempo se detuvo mientras este monstruo atroz desataba maldad pura desde su posición de francotirador, no muy lejos, pero de la mano de la Providencia y de la gracia de Dios, ese villano no logró su cometido", dijo Trump a una multitud concentrada en Butler, Pensilvania.

El expresidente Donald Trump sugirió que sus oponentes políticos "quizás incluso intentaron matarme" en declaraciones durante su mitin del sábado en Butler, Pensilvania, en el mismo lugar donde sobrevivió a un intento de asesinato en julio.

"Durante los últimos ocho años, aquellos que quieren impedirnos lograr este futuro me han calumniado, me han acusado, me han acusado, han intentado sacarme de las urnas, ¿y quién sabe? Tal vez incluso intentó matarme", dijo Trump. Trump continuó: "Pero nunca he dejado de luchar por ustedes y nunca lo haré". Después del atentado contra su vida en su club de golf de Florida el mes pasado, Trump intentó culpar al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, afirmando: "Su retórica está provocando que me disparen". Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley todavía están investigando los motivos de los sospechosos en ambos intentos de asesinato, y no hay evidencia de que los oponentes políticos de Trump estén involucrados de alguna manera.

Donald Trump invitó al multimillonario tecnológico Elon Musk a hablar en el escenario durante el mitin del expresidente el sábado en Butler, Pensilvania. "Quiero decir que es un honor estar aquí", dijo Musk. "Y ya sabes, la verdadera prueba del carácter de alguien es cómo se comporta bajo fuego.

Tuvimos un presidente que no podía subir un tramo de escaleras y otro que agitaba los puños después de recibir un disparo. ...Entonces, ¿quién quieres que represente a Estados Unidos?" Musk dijo que pensaba que las elecciones de 2024 serían "las elecciones más importantes de nuestra vida". Algunos antecedentes: Musk, el jefe de Tesla y X, respaldó a Trump poco después del intento de asesinato contra el expresidente en julio. Desde entonces, Musk se ha convertido en un firme defensor de Trump, y el expresidente dijo que Musk se desempeñaría como jefe de una comisión de eficiencia gubernamental si Trump es elegido.