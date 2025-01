El presidente Donald Trump arremetió este viernes contra el acceso al aborto dentro y fuera de Estados Unidos, tras prometer a decenas de miles de activistas reunidos en Washington que protegerá los "logros históricos" del movimiento "provida".

El republicano revocó dos órdenes ejecutivas firmadas por su predecesor, Joe Biden, que protegían el acceso a la interrupción del embarazo y que el expresidente puso en marcha tras la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho constitucional al procedimiento en 2022.

Con su propio decreto, Trump también cortó la financiación a grupos extranjeros de la sociedad civil que prestan servicios de aborto, y volvió a incluir a Estados Unidos en una declaración internacional que se opone a ese derecho.

Un memorando de la Casa Blanca publicado este viernes reinstauró la llamada Política de Ciudad de México de 1984, conocida por los críticos como la "norma mordaza global", que prohíbe a las oenegés extranjeras utilizar la ayuda estadounidense para apoyar servicios de aborto o su defensa.

Por separado, la administración Trump anunció que también volvería a unirse a la "Declaración del Consenso de Ginebra" de 2020, en la que varios países se comprometen "proteger la vida en todas las etapas".

Esas medidas "son ataques directos a la salud y los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo", reaccionó Rachana Desai Martin, del Centro de Derechos Reproductivos, en un comunicado.

Más temprano, Trump se dirigió a miles de activistas antiaborto que desafiaron el frío para manifestarse en Washington en la 52ª edición de la "Marcha por la Vida", celebrada un día después de que el presidente indultara a 23 antiabortistas procesados bajo la administración Biden.

"Protegeremos los avances históricos que hemos alcanzado y detendremos el impulso demócrata radical por un derecho federal al aborto ilimitado a pedido, hasta el momento del nacimiento e incluso después", dijo en un mensaje de video grabado, ya que visitaba zonas afectadas por catástrofes naturales en Carolina del Norte (este) y California (oeste).

J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, y Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, también hablaron a los manifestantes.

En el desfile se vio a miembros del grupo supremacista blanco estadounidense y neonazi "Patriot Front", blandiendo banderas e imágenes religiosas.

Una presencia que no gustó a algunos manifestantes. "Ser provida no significa ser problanco", comentó Greg Stearns, un profesor de filosofía de 36 años de Carolina del Norte. "No soporto verlos".

El movimiento "provida" obtuvo una victoria histórica en junio de 2022, cuando la Corte Suprema revocó el fallo "Roe vs. Wade", que protegía el acceso al aborto a nivel federal.

Trump suele presumir de haber contribuido al fin de esa garantía constitucional por haber designado durante su primer mandato a tres jueces conservadores para esa alta corte.