El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que sus homólogos ucraniano, Volodimir Zelenski, y ruso, Vladimir Putin, tendrán que "juntarse" para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev.

"Creo que el presidente Putin y el presidente Zelenski tendrán que juntarse. Porque ¿Saben qué? Queremos acabar con la muerte de millones de personas", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Antes, el magnate republicano dijo que Ucrania no tiene "ninguna carta" en mano en potenciales negociaciones para poner fin al conflicto bélico y acusó a los dirigentes de Francia y Reino Unido de no hacer nada para alcanzar la paz.

"He tenido muy buenas conversaciones con Putin, y no tan buenas con Ucrania. Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que esto continúe", dijo Trump en una reunión de gobernadores en la Casa Blanca.

Y previamente estimó que la presencia de Zelenski en las negociaciones no es "muy importante".

"Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos", añadió.

Trump ha lanzado esta semana varios ataques contra Zelenski. Su acercamiento a Putin ha hecho temer una ruptura entre Washington y Ucrania, que depende de la ayuda estadounidense para combatir a los rusos.

Llamó a Zelenski "dictador sin elecciones" y el miércoles dijo que los rusos se han apoderado de "mucho territorio" en Ucrania y, por lo tanto, tienen "las cartas" en la mano.

El viernes el republicano volvió a negarse a culpar a Moscú de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

"Rusia atacó", reconoció en Fox Radio, pero los líderes occidentales "no deberían haberles dejado atacar".

Sobre Zelenski, dijo: "Llevo años observando a este hombre, mientras sus ciudades son demolidas (...) Le he visto negociar sin cartas, no tiene ninguna carta, es como para hartarse".

También consideró que Putin no presiona para alcanzar la paz.

"No necesita un acuerdo, porque si quisiera, se quedaría con todo el país (Ucrania)", aseguró.

Por último, Trump acusó al presidente francés, Emmanuel Macron, y al primer ministro británico, Keir Starmer, de no hacer nada para poner fin a la guerra.

Ambos dirigentes se reunirán con Trump por separado la próxima semana.

"La guerra continúa, no han tenido reuniones con Rusia, nada de nada, no han hecho nada", observó.

"Macron es amigo mío. Me reuní con el primer ministro (Starmer) y, ya sabes, es un tipo muy agradable. Pero nadie ha hecho nada", agregó.

Su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, también dijo el viernes que Zelenski aceptará "a muy corto plazo" firmar un acuerdo que da acceso a Washington a explotar minerales ucranianos.