Irán celebra este sábado los funerales de Estado de cerca de sesenta altos mandos militares y científicos que murieron durante la guerra de 12 días con Israel.

"Los iraníes dieron su sangre, no su tierra; dieron a sus seres queridos, no su honor; resistieron una lluvia de bombas de mil toneladas, pero no se rindieron", escribió en Instagram el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi.

Las imágenes en televisión mostraban a una multitud en el centro de Teherán en procesiones fúnebres de los "mártires de la guerra impuesta por el régimen sionista".

- Funerales en Irán -

Los ataúdes estaban cubiertos con banderas iraníes y llevaban retratos en uniforme de los comandantes fallecidos.

La procesión sale de la plaza Enghelab (Revolución) y debe dirigirse a la plaza Azadi (Libertad), a 11 kilómetros de distancia.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, participa en las ceremonias, según imágenes de la televisión estatal.

También estaba presente el general Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Al Quds, la rama de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica.

La televisión también mostró, llevando un bastón, a Ali Shamkhani, herido durante la guerra, y que es uno de los asesores del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

En la calle, miles de iraníes ondeaban banderas de la República Islámica, con los puños en alto. "Boom boom Tel Aviv" decía una de las pancartas, en referencia a los misiles iraníes lanzados contra Israel durante el conflicto.

También se vieron réplicas de misiles y algunos participantes pisotearon banderas israelíes y estadounidenses.

Irán lanzó el 13 de junio una guerra contra Irán, con intervención de Estados Unidos, con el objetivo de destruir las instalaciones nucleares de Irán e impedir que se dote de bombas atómicas, algo que el país siempre negó buscar.

Las administraciones públicas y muchas tiendas cerraron el sábado para rendir homenaje a unos sesenta militares de alto rango y a la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica, así como a científicos vinculados al programa nuclear que murieron en los bombardeos israelíes.

- "Paliza" a Irán, según Trump -

Mohamad Baqeri, un general de las fuerzas armadas iraníes que murió el primer día de la guerra, será enterrado con su esposa y su hija, según Mohsen Mahmudi, un responsable religioso de la provincia de Teherán.

Bagheri era el oficial de más alto rango de las fuerzas iraníes, responsable tanto del ejército como de la Guardia Revolucionaria y del programa balístico del país, y trabajó directamente bajo la autoridad del líder supremo.

Ali Jamenei, en el poder desde 1989, es el máximo responsable de la toma de decisiones y comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Su presencia el sábado en los funerales no no ha sido confirmada.

Según el Ministerio de Salud iraní, al menos 627 civiles murieron y casi 4.900 resultaron heridos durante los 12 días de guerra.

El lanzamiento de misiles iraníes contra Israel en represalia mató a 28 personas, según las autoridades israelíes.

Estados Unidos intervino en el conflicto con el bombardeó, el 22 de junio, de tres plantas nucleares.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/28/edit-0000131312still1003-9c8478d1.jpg El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AFP)

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "sin duda" llevaría a cabo nuevos ataques contra Irán si el país enriquece uranio a niveles que le permitan obtener armas nucleares.

También aseguró en la red Truth Social haber dado una "paliza" a Irán y haber salvado a Jamenei de "una muerte muy fea e ignominiosa", unas declaraciones condenadas por el ministro de Exteriores.

Irán siempre ha negado querer fabricar una bomba atómica y reclama su derecho a desarrollar un programa nuclear civil.

Las negociaciones con Estados Unidos que habían empezado antes del conflicto están en punto muerto.

"Si el presidente Trump realmente desea llegar a un acuerdo, debería dejar de lado su tono irrespetuoso e inaceptable hacia el líder supremo iraní, el gran ayatolá Jamenei, y dejar de herir a sus millones de seguidores sinceros", escribió Abás Araqchi en la red social X.