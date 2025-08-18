El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su país estará implicado en dar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

En diálogo con periodistas en la Casa Blanca junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, Trump dijo que mientras los países europeos son "la primera línea de defensa porque están allí, son Europa", Estados Unidos también va a "ayudarles. Estaremos implicados", aseguró.