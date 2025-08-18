×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ucrania
Ucrania

VIDEO | Trump dice que EE. UU. estará "implicado" en la futura seguridad de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su país estará implicado en dar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su país estará implicado en dar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

    En diálogo con periodistas en la Casa Blanca junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, Trump dijo que mientras los países europeos son "la primera línea de defensa porque están allí, son Europa", Estados Unidos también va a "ayudarles. Estaremos implicados", aseguró.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.