VIDEO | Trump dice que EE. UU. estará "implicado" en la futura seguridad de Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su país estará implicado en dar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia
En diálogo con periodistas en la Casa Blanca junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, Trump dijo que mientras los países europeos son "la primera línea de defensa porque están allí, son Europa", Estados Unidos también va a "ayudarles. Estaremos implicados", aseguró.