Hoteles de lujo, fiestas interminables, juegos de azar y espectáculos a toda hora. Todo eso es Las Vegas. Pero el vacío actual representa una baja significativa en las propinas. Un ingreso clave para los trabajadores de este emplazamiento turístico.

En junio, la ciudad recibió solo 3.1 millones de turistas. Eso supone una caída del 11 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, según las autoridades locales. Los viajeros internacionales, en particular, ya no visitan tanto la ciudad.

"Tenemos un mercado bastante grande de (turistas) canadienses. Pero ha ido mermando. Lo mismo ocurre con México. Hay un gran número de apostadores que ahora no están tan interesados en venir", asegura Shelley Berkley, alcaldesa de Las Vegas.

Algunos culpan a las políticas del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump. Otros achacan la disminución de visitantes a los costos exhorbitantes del turismo en Las Vegas. Por ejemplo: 33 dólares por un bagel o 26 dólares por una botella de agua.

Pero en el sector también hay quienes creen que la caída responde a una lógica, tras el pico de visitantes posterior a la Covid.

La selfie frente a letrero que da la bienvenida a la ciudad de Las Vegas ya no toma más de una hora, los turistas celebran que sea cuestión de minutos. La imponente recepción del hotel Ceasars Palace de Las Vegas es uno de los sitios de interés turístico. En un esfuerzo por revivir el flujo de visitantes a Las Vegas, la Fórmula 1 implementó una fecha en el calendario del campeonato mundial.

"La COVID terminó y los negocios se dispararon porque todo el mundo estaba cansado de estar encerrado. Salieron de sus casas, tenían dinero ahorrado (durante la pandemia) y lo gastaron como locos", señala Tim Arnold, propietario de Pinball Hall of Fame.

Menos gente, mejores servicios

Quienes están aquí disfrutan de tiempos de espera cortos... (apenas) unos minutos en lugar de hasta una hora para tomarse una foto en el emblemático cartel que da la bienvenida a Las Vegas.

"Ha estado muy bien Antes había mucha gente en todas partes, hemos recorrido mucho y hemos estado muy ocupados", asegura Alison Ferry, una turista irlandesa que visita por primera vez el famoso "Strip" de Las Vegas.

Los visitantes más adinerados siguen viniendo, aseguran algunos hoteleros. Para atraer a los menos pudientes, los complejos turísticos arriesgan y ofrecen ahora paquetes más económicos.