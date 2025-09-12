Las autoridades estadounidenses urgieron a la opinión pública a ayudar a identificar al sospechoso del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, quien continuaba prófugo la noche de este jueves.

Varias imágenes del considerado "potencial tirador" fueron divulgadas a cuentagotas la tarde del jueves por el FBI, que ofrece una recompensa de 100,000 dólares por informaciones que lleven a su identificación y captura.

Unas veinte agencias federales, estatales y locales trabajan en el caso, entrevistando a más de 200 personas y recabando más de 7,000 pistas.

Sin embargo, se desconoce la identidad del sospechoso, posibles motivaciones o paradero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/edit-0000092617still1507-257313b6.jpg Donald Trump y Charlie Kirk (AFP)

Spencer Cox, Gobernador de Utah:

"Esto no es solo un asunto local aquí en Utah. Tenemos gente de todo el país que está ayudando a llevar a este perpetrador ante la justicia por Charlie Kirk y su familia".

En la noche del jueves divulgaron un video en el que se lo ve corriendo en un techo y luego saltando al suelo, para después tomar rumbo a una urbanización vecina.

El crimen ha sido condenado por ambos lados del espectro político, en una rara muestra de consenso en la extremadamente polarizada opinión pública estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el jueves una respuesta no violenta al asesinato de su aliado y activista.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos:

"Él abogaba contra la violencia. De esa manera quiero que la gente responda".

Kirk, un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles tras ser baleado mientras participaba en un evento en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El conservador fue asesinado justo cuando respondía preguntas de un joven sobre los tiroteos en Estados Unidos.

Padre de dos hijos y apasionado defensor de valores conservadores y cristianos, Kirk labró una carrera política desde muy joven tras cofundar la organización Turning Point USA en 2012, cuya misión era promover ideas conservadoras entre los jóvenes.