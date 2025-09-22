El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que la misiva estaba plagada de "mentiras", anunció la Casa Blanca el lunes.

"Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado", declaró el lunes la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una rueda de prensa, en la que calificó a Maduro de "ilegítimo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/9cc74d3e68af28d8603db50dea5633f6cce72f4d-97a53361.jpg ACAS (VENEZUELA), 21/09/2025.- Combo de imágenes tomadas de la cuenta oficial de Telegram de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez en la que muestra la carta enviada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este domingo, en Caracas (Venezuela). Rodríguez confirmó que Maduro envió una carta a Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell. (EFE/ DELCY RODRÍGUEZ)