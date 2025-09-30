×
VIDEO | Netanyahu dice que no acordó un Estado palestino en las conversaciones con Trump

Netanyahu desmiente acuerdo sobre Estado Palestino en Casa Blanca"Para nada, y no está escrito en el acuerdo

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que no acordó la creación de un Estado palestino en sus conversaciones el lunes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (AFP)

    - Postura Oficial -

    "Para nada, y no está escrito en el acuerdo. Una cosa quedó clara: nos opondremos firmemente a un Estado palestino", declaró Netanyahu en un video publicado la madrugada del martes en su canal de Telegram.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.