VIDEO | Netanyahu dice que no acordó un Estado palestino en las conversaciones con Trump
Netanyahu desmiente acuerdo sobre Estado Palestino en Casa Blanca"Para nada, y no está escrito en el acuerdo
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que no acordó la creación de un Estado palestino en sus conversaciones el lunes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump.
- Postura Oficial -
"Para nada, y no está escrito en el acuerdo. Una cosa quedó clara: nos opondremos firmemente a un Estado palestino", declaró Netanyahu en un video publicado la madrugada del martes en su canal de Telegram.