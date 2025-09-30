El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que no acordó la creación de un Estado palestino en sus conversaciones el lunes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/edit-0000142928still1580-32dabfce.jpg El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (AFP)

- Postura Oficial -

"Para nada, y no está escrito en el acuerdo. Una cosa quedó clara: nos opondremos firmemente a un Estado palestino", declaró Netanyahu en un video publicado la madrugada del martes en su canal de Telegram.