El gobierno estadounidense cerró parcialmente sus servicios este miércoles a causa del desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre una extensión presupuestaria, lo que llevó a la Casa Blanca a amenazar con despidos "inminentes".

El Senado, donde es necesaria una mayoría de 60 votos (de 100) para aprobar un proyecto de gasto público de los republicanos, fracasó en una nueva votación, la tercera en menos de 24 horas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/edit-0000182618still1614-60076ae6.jpg Karoline Claire Leavitt, vocera de la casa blanca. (AFP)

El Ejecutivo estadounidense está "trabajando con agencias en todos los ámbitos para identificar dónde se pueden hacer recortes... y creemos que los despidos son inminentes", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), 750,000 funcionarios federales están afectados por este cierre administrativo, que amenaza con prolongarse.

El Senado no vuelve a reunirse hasta el viernes.

Algunos de esos funcionarios han recibido la notificación de que deben quedarse en casa, sin sueldo, mientras que otros deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo, también sin cobrar, hasta que no se apruebe la extensión.

Es el primer cierre o "shutdown" desde 2019, cuando se produjo el más largo en la historia (35 días).

El partido del presidente Trump tiene en el Senado una mayoría de 53 escaños, pero necesita siete votos afirmativos más, al tratarse de una votación presupuestaria.

Solo tres demócratas votaron a favor en la última votación este miércoles, los mismos que la noche anterior.

El proyecto provisional de extensión del gasto público, hasta el 21 de noviembre, lleva semanas bloqueado, desde que la Cámara de Representantes la aprobó por una corta mayoría republicana.

La Casa Blanca publicó en su cuenta en X un reloj que cuenta la duración del "shutdown".

- Gasto en atención médica -

En el portal de la NASA, un mensaje indicaba que la agencia federal "está actualmente cerrada a raíz de una interrupción del financiamiento gubernamental".

Varias embajadas estadounidenses anunciaron en X que no actualizarán informaciones salvo en lo concerniente a anuncios urgentes de seguridad.

Los parques nacionales estaban abiertos, pero los servicios de limpieza y vigilancia no estaban garantizados.

Los estadounidenses podrán seguir recibiendo sus cheques de jubilación, o de desempleo, o el correo. Pero los viajes aéreos pueden verse afectados.

Los líderes demócratas en el Congreso, el jefe de la minoría en el Senado Chuck Schumer y su homólogo en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, afirmaron en un comunicado conjunto que "Donald Trump y los republicanos cerraron los servicios del Estado porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense".

"Nos dijeron que sacarían al gobierno de la parálisis presupuestaria, pero solo si destinamos miles de millones de dólares a la atención médica de los inmigrantes indocumentados. Es una propuesta ridícula", replicó este miércoles el vicepresidente, JD Vance, en la Casa Blanca.

Los demócratas aseguran que lo único que buscan es restituir cientos de miles de millones de dólares en gastos de atención médica, en especial en el programa de seguros de salud denominado Obamacare para hogares de bajos ingresos.

Los republicanos acusan a los demócratas de querer mantener el nivel de gastos de salud que existía durante la pandemia del covid-19.

El objetivo de los republicanos es extender el financiamiento actual hasta el 21 de noviembre y negociar un plan de gasto a más largo plazo.

- Costo en el PIB -

Con la entrada en vigor del cierre, el director de la Oficina de Presupuesto en la Casa Blanca, Russell Vought, ordenó en una carta a las administraciones federales "poner en marcha sus planes para un cierre ordenado".

Según los cálculos de los analistas de la compañía de seguros Nationwide, cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB de Estados Unidos en 0,2 puntos porcentuales.

El cierre de 2019, durante el primer mandato de Trump, duró 35 días. En ese momento, la CBO estimó que había reducido el Producto Interno Bruto (PIB) en 11,000 millones de dólares.

La bolsa de Nueva York, que abrió a la baja, acabó cerrando con un nuevo récord (+0,09% a 46,441,10 puntos).

El gobierno federal ha cerrado parcialmente 21 veces desde 1976, cuando el Congreso promulgó el proceso presupuestario moderno.