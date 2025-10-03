Columnas de humo se elevaban sobre una refinería de petróleo de Chevron en el sur de California el jueves por la noche luego de informes de una explosión, aunque la compañía dijo que nadie resultó herido.

Los videos compartidos en línea por los residentes de El Segundo, un suburbio costero a pocos kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, mostraron una enorme bola de fuego que salía de la refinería con un fuerte y prolongado estruendo.

La portavoz de Chevron, Allison Cook, dijo a la AFP que no hubo heridos y que todo el personal de la refinería y los contratistas habían sido contabilizados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/03/edit-0000232309still1631-a5cc9de8.jpg Columnas de humo se elevaban sobre una refinería de petróleo de Chevron en el sur de California (AFP)

- Chevron arde -

"El personal del departamento de bomberos de Chevron, incluidos los servicios de emergencia de la ciudad de El Segundo y Manhattan Beach, están respondiendo activamente a un incendio aislado dentro de la refinería Chevron El Segundo", dijo.

El alcalde de El Segundo, Chris Pimentel, dijo anteriormente que la causa del incendio seguía sin estar clara, según la estación de televisión local K-CAL News.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, le dijo al medio que los equipos de bomberos contuvieron el incendio en un área de la refinería y que los residentes no tuvieron que evacuar.

"Ha sido contenido y no hay motivo de alarma para El Segundo o las áreas circundantes", dijo Mitchell.

El gobernador de California, Gavin Newsom, "ha sido informado sobre el incidente en la refinería El Segundo de Chevron en el condado de Los Ángeles", dijo su oficina de prensa en X.

"Nuestra oficina se está coordinando en tiempo real con agencias locales y estatales para proteger a la comunidad circundante y garantizar la seguridad pública", dijo.

Las llamas se apagaron considerablemente en la hora posterior a que se informó por primera vez de la explosión alrededor de las 0430 GMT, según Los Angeles Times, pero las llamas y el humo permanecieron visibles a kilómetros de South Bay.

La instalación de El Segundo es la refinería de petróleo más grande de la costa oeste de Estados Unidos, y procesa más de 276.000 barriles de crudo por día, dijo Chevron en su sitio web.