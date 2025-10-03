×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Donald Trump Jeffrey Epstein estatua Casa Blanca
Donald Trump Jeffrey Epstein estatua Casa Blanca

VIDEO | Estatua de Trump y Epstein como 'mejores amigos' reaparece frente a la Casa Blanca

La obra, diseñada por un colectivo anónimo, satiriza la relación entre el presidente y el financiero convicto, cuya amistad ha sido objeto de controversia durante meses

    Tomados de la mano, celebrando, como dos viejos amigos.

    Así es como el presidente estadounidense Donald Trump y el delincuente sexual fallecido, Jeffrey Epstein, fueron representados en una estatua exhibida frente a la Casa Blanca en Washington.

    La pieza ya había sido colocada en el mismo lugar el 23 de septiembre, pero fue retirada al día siguiente por el Servicio de Parques Nacionales.

    Expandir imagen
    Infografía
    Lámina de una estatua de Trump y Epstein colocada en la Casa Blanca por un anonimato, llamada 'mejores amigos' (AFP)

    - Estatua provocadora - 

    La obra fue bautizada como "Mejores Amigos para Siempre" por el colectivo artístico anónimo "The Secret Handshake".

    Debajo de la estatua, una placa decía: "En honor al Mes de la Amistad, celebramos el vínculo perdurable entre el presidente Donald J. Trump y su 'mejor amigo', Jeffrey Epstein".

    El caso Epstein ha estado manchando la presidencia del republicano durante meses.

    El presidente incluso demandó a The New York Times tras publicar artículos sobre una supuesta carta de cumpleaños que envió a Epstein en 2003.

    Epstein fue encontrado muerto en prisión en 2019, antes de su juicio por explotación sexual.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.