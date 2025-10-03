VIDEO | Estatua de Trump y Epstein como 'mejores amigos' reaparece frente a la Casa Blanca
La obra, diseñada por un colectivo anónimo, satiriza la relación entre el presidente y el financiero convicto, cuya amistad ha sido objeto de controversia durante meses
Tomados de la mano, celebrando, como dos viejos amigos.
Así es como el presidente estadounidense Donald Trump y el delincuente sexual fallecido, Jeffrey Epstein, fueron representados en una estatua exhibida frente a la Casa Blanca en Washington.
La pieza ya había sido colocada en el mismo lugar el 23 de septiembre, pero fue retirada al día siguiente por el Servicio de Parques Nacionales.
- Estatua provocadora -
La obra fue bautizada como "Mejores Amigos para Siempre" por el colectivo artístico anónimo "The Secret Handshake".
Debajo de la estatua, una placa decía: "En honor al Mes de la Amistad, celebramos el vínculo perdurable entre el presidente Donald J. Trump y su 'mejor amigo', Jeffrey Epstein".
El caso Epstein ha estado manchando la presidencia del republicano durante meses.
El presidente incluso demandó a The New York Times tras publicar artículos sobre una supuesta carta de cumpleaños que envió a Epstein en 2003.
Epstein fue encontrado muerto en prisión en 2019, antes de su juicio por explotación sexual.