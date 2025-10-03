Tomados de la mano, celebrando, como dos viejos amigos.

Así es como el presidente estadounidense Donald Trump y el delincuente sexual fallecido, Jeffrey Epstein, fueron representados en una estatua exhibida frente a la Casa Blanca en Washington.

La pieza ya había sido colocada en el mismo lugar el 23 de septiembre, pero fue retirada al día siguiente por el Servicio de Parques Nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/03/edit-0000171814still1622-8780aecb.jpg Lámina de una estatua de Trump y Epstein colocada en la Casa Blanca por un anonimato, llamada 'mejores amigos' (AFP)

- Estatua provocadora -

La obra fue bautizada como "Mejores Amigos para Siempre" por el colectivo artístico anónimo "The Secret Handshake".

Debajo de la estatua, una placa decía: "En honor al Mes de la Amistad, celebramos el vínculo perdurable entre el presidente Donald J. Trump y su 'mejor amigo', Jeffrey Epstein".

El caso Epstein ha estado manchando la presidencia del republicano durante meses.

El presidente incluso demandó a The New York Times tras publicar artículos sobre una supuesta carta de cumpleaños que envió a Epstein en 2003.

Epstein fue encontrado muerto en prisión en 2019, antes de su juicio por explotación sexual.