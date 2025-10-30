El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que reducirá a 10 % los aranceles a China relacionados con el fentanilo, ello tras una reunión de menos de dos horas con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Trump también afirmó que la disputa entre China y Estados Unidos quedó "resuelta". "Como saben, impuse un arancel del 20 por ciento a China debido a la entrada de fentanilo, lo cual es un arancel elevado. Y, basándome en sus declaraciones de hoy, lo he reducido en un 10 por ciento. Así que es un 10 por ciento en lugar de un 20 por ciento, con efecto inmediato."

Además, Trump aseguró que alcanzó un acuerdo con China sobre el suministro de tierras raras, recursos esenciales para la industria de la tecnología y la defensa. Añadió que el acuerdo es por 12 meses y se renegociará anualmente.

"Ya se resolvió el tema de las tierras raras. Y eso es para todo el mundo. Me refiero a a nivel mundial. Supongo que se podría decir que fue una situación mundial, no solo de Estados Unidos. Así que seguimos produciendo tierras raras y comprándolas, y todo lo demás, cuando vemos a otros países. Pero con China... toda esa situación, ese obstáculo, ya no existe"", informó Trump.

Ucrania, tarea pendiente

Trump aseguró también que trabajará con Xi sobre el futuro de la guerra en Ucrania.

"Ucrania surgió con mucha fuerza. Hablamos de ello durante mucho tiempo. Y vamos a colaborar para ver si podemos llegar a un acuerdo. Coincidimos en que las partes están, ya sabes, enfrascadas en la lucha, y a veces hay que dejarlas luchar, supongo. Es una locura. Pero él nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en el tema de Ucrania. No hay mucho más que podamos hacer".

Al inicio de la reunión ambos lideres intercambiaron elogios pero Xi hizo un llamado a fortalecer la relación entre China y Estados. "A lo largo de los años, he declarado públicamente en numerosas ocasiones que China y Estados Unidos deben ser socios y amigos. Esto es lo que la historia nos ha enseñado y lo que la realidad exige."

Ninguno de los dos líderes hizo declaraciones tras el encuentro sin embargo, Trump aseguró que acudirá a China en abril y que Xi irá luego a Estados Unidos.