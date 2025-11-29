En Washington vive una de las mayores comunidades hondureñas en Estados Unidos. Muchos no tienen estatus migratorio, y el clima de redadas de ICE alimenta el temor de salir a votar, pero también la necesidad de hacerlo.

"Recordemos que nuestra comunidad, pues es una de las comunidades que la mayoría están sin estatus migratorio. Aquí hay un montón de hondureños que no se entregaron a la frontera, sino que han entrado por puntos ciegos y por esa razón ellos viven en las sombras, y viven con ese miedo y ese pánico de que aquí puedan ser identificados y puedan ser detenidos y deportados", asegura Juan Flores, de la Fundación 15 de Septiembre.

En la embajada de Honduras en Washington DC, las largas filas de meses pasados ya no se ven. Pero ¿podría ese miedo afectar el voto en las próximas elecciones? "Varias personas no quieren salir porque tienen miedo" (FLASH) Tenemos miedo por las redadas que ha habido en este país, pero no ese día primero Dios, ¿verdad? Según escuchamos, no van a haber redadas, ¿verdad?, para que nuestros hondureños salgamos a elegir nuestro presidente para que nuestro país cambie"

"Mucha gente tenemos miedo de salir a las calles, lo que está pasando con las redadas, pero también se ve mucho a la expectativa con muchos hermanos de que queremos votar, verdad", asegura un hondureño que prefiere mantener su nombre en el anonimato.

"Sí, hay un pequeño temor... Hay hondureños que saben de que están sin estatus migratorio, pero ellos prefieren arriesgarse a que perder todo su país. Ellos le están apostando a un cambio, porque no miran viable continuar en los Estados Unidos y saben que si al haber un cambio de gobierno, pues puede haber un mejor futuro y podrán retornar seguramente. Y en este proceso electoral nos ha llamado la atención la cantidad de hondureños que están entusiasmados y quieren votar", insiste Juan Flores.

Pero ¿qué tanto pesa el voto en el exterior? Según el experto en migración Manuel Orozco, su impacto es limitado.

"Es un impacto bastante pequeño aunque el interés existe. En la elección pasada menos de 600 hondureños votaron en el exterior. Para este año se han registrado más de 500,000. Cuantos lleguen a votar, creo que serán unos 100,000 votos, pero eso es una perspectiva bastante optimista", adelanta Manuel Orozco, Director Migración, Remesas y Desarrollo del instituto Diálogo Interamericano.

"Este año las remesas van a ser el 33 % del PIB. En el caso de Honduras ninguno de los tres candidatos toma en cuenta la contribución económica o el impacto económico de los hondureños en el en el país. El crecimiento de las remesas tiene que ver fundamentalmente por el temor de los migrantes a que van a ser deportados y prefieren enviar lo más que puedan ahora en caso de que si los agarran ya no van a poder seguir manteniendo sus familias", explica Manuel Orozco.

Aunque muchos hondureños en Estados Unidos viven con miedo por las redadas de ICE, la mayoría asegura que igual saldrá a votar para no debilitar más una democracia frágil.