Una exhibición única, dedicada a los obsequios que nadie quiere recibir. La ciudad canadiense de Toronto abrió el fin de semana el Museo de los Regalos Malos, en el que artistas locales y miembros de la comunidad exhiben objetos poco agraciados o desafortunados que han recibido a lo largo de los años.

Stephanie Avery, una de las curadoras de la exhibición, cree que cuando el visitante entra en contacto con la muestra puede tener sentimientos ambiguos. "Algunos los ves y piensas: ´definitivamente es un mal regalo´. Otros dirás: 'está bastante bien´, pero lees el contexto y te das cuenta: ´Ay no, en ese contexto en realidad es un regalo terrible'".

¿Qué define un regalo como malo?

Algunas creaciones nacen del ingenio, como un perro hecho con velas, obra de Katika Marczell, harta de recibirlas como regalo. "Por alguna razón parece que siempre me regalan velas, pero nunca he expresado interés en ellas. Así que lo que hice fue tomar la cera e intentar hacer algunas esculturas. No salieron bien, así que hice como un pequeño dibujo con la cera: es un perrito y una pelota".

Phill Strikwerda, un visitante del museo, se pregunta si todo depende del ojo de quien mire los regalos. "¿Qué hace que un regalo sea malo? ¿Es tu propia percepción? ¿Es algo social? ¿Por qué un regalo es malo? Porque la persona que te dio el regalo probablemente no pensó que fuera malo. Entonces, ¿qué es un mal regalo?".

La muestra estará abierta hasta la primera semana de enero. Algunas obras están a la venta y lo recaudado será donado a un banco de alimentos local.