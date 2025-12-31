Un tren de carga se descarriló el martes en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, liberando azufre fundido al aire, informaron autoridades.

31 vagones estuvieron involucrados en el incidente cerca de la frontera con Tennessee, según el secretario de Transporte, Sean Duffy. Aunque el derrame de azufre fue significativo, no se reportaron heridos.

Cuatro miembros de la tripulación viajaban a bordo del tren, que se volcó en una zona rural. Una imagen aérea mostró varios vagones derrapados y la carga dispersa en el campo.

El gobernador de Kentucky activó una orden de "refugio en el lugar" para Trenton, aunque la medida fue levantada más tarde. Las autoridades confirmaron que uno de los vagones se incendió y otro quedó comprometido.