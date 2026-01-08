El cambio climático transforma Groenlandia, pero no solo su paisaje. El retroceso del hielo permite el acceso a una vasta cantidad de recursos naturales sin explotar.

El territorio en el Ártico es parte del Reino de Dinamarca y alberga no solo significantes reservas de petróleo y de gas, sino también enormes yacimientos de tierras raras, componentes fundamentales para la producción de turbinas eólicas, baterías de autos eléctricos, semiconductores y equipamiento militar como aviones y drones.

Según el Portal de Minería de Groenlandia, la isla cuenta con reservas de más de 36 milllones de toneladas de tierras raras. Si este potencial se aprovechara, Groenlandia tendría las segundas reservas en el mundo después de China.

En la actualidad, China extrae el 70 por ciento de las tierras raras, es decir que Pekín fija el suministro y los precios.

En los últimos años, con el incremento de las tensiones comerciales, China ha restringido o incluso prohibido la exportación de determinados minerales críticos a Estados Unidos, como el galio y el germanio.

Potencial y desafíos en la extracción de recursos

Minerales y tierras raras que Groenlandia parece tener en abundancia.

Por el momento, las heladas y la escasa infraestructura industrial y de transporte encarecen la obtención de estos recursos.

Pero a medida que la temperatura del Ártico aumenta cuatro veces más rápido que en el resto del mundo y el escudo de hielo de Groenlandia se derrite, el acceso a los recursos naturales será cada vez más barato.