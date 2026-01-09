El rebelde más buscado de Colombia, alias Iván Mordisco, convocó a una cumbre de comandantes de diferentes guerrillas en defensa de Venezuela en defensa tras la incursión militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

"Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista.", dijo Ivan Mordisco, líder de la principal disidencia de las FARC.

El líder de la principal disidencia de las FARC, que se apartó del acuerdo de paz de 2016, dijo que las guerrillas usualmente enfrentadas entre sí por la rentas de la cocaína y la minería ilegal, esta vez trabajarían conjuntamente contra "toda forma de agresión imperialista" al enviar el mensaje a los líderes de otros cuatro grupos rebeldes.

"Sabemos que existen diferencias heredadas del pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos al mismo enemigo. La sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual. Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias. Ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros.", dijo Iván Mordisco en un mensaje grabado.

Cooperación entre Colombia y Estados Unidos contra guerrillas

Las organizaciones rebeldes han usado tradicionalmente a Venezuela como retaguardia para escapar de las acciones militares, según el gobierno de Gustavo Petro. Pero tras frustradas negociaciones de paz y la presión de su par estadounidense Donald Trump, el mandatario colombiano se ha dicho decidido a enfrentarlas duramente.

En su primera llamada telefónica el miércoles, Petro y Trump acordaron realizar "acciones conjuntas" para golpear a la guerrilla ELN, una de las organizaciones convocadas por Mordisco.