El alcalde de Mineápolis pidió el viernes que se permita la incorporación de funcionarios estatales a la investigación federal sobre la muerte de una mujer estadounidense tiroteada por un agente de migraciones, y acusó al gobierno de Washington prejuzgar el caso.

Las autoridades del estado de Minnesota se han quejado de que el gobierno federal excluyó a sus funcionarios de la investigación sobre la muerte a disparos de Renee Nicole Good el miércoles.

Good, de 37 años, recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba alejarse de un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que denunciaron que la víctima les cerraba el paso con su vehículo.

¿Qué revelan las imágenes del incidente?

El gobierno de Donald Trump ha insistido en acusarla de ser una "terrorista" y en que el agente del ICE que le disparó actuó en defensa propia.

Imágenes de un teléfono celular, aparentemente grabadas por el agente que efectuó los disparos, lo muestran interactuando con Good mientras se acerca y rodea su automóvil, y a ella diciendo: "No estoy enojada contigo".

Después que él pasa frente al automóvil, se escucha que otro agente le ordena a la mujer salir del vehículo. Luego ella intenta arrancar y se oyen disparos.

Al final del video se escucha al agente decir: "maldita perra".

La Casa Blanca insistió en que el video respalda la tesis de la defensa propia, aunque el clip no muestra el momento en que el automóvil se aleja ni cuando el agente abre fuego.

Reacciones oficiales y controversias en la investigación

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, compartió el video en redes y afirmó que el agente, identificado en los medios locales como Jonathan Ross, "estaba en peligro".

"No es momento de saltarse las normas. Es momento de cumplir la ley... El hecho de que el Departamento de Justicia de Pam Bondi y esta administración presidencial ya hayan llegado a una conclusión sobre esos hechos es muy preocupante", declaró el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, en una rueda de prensa el viernes.

"Sabemos que ya han determinado gran parte de la investigación", dijo, y añadió que la Oficina de Detención Criminal del estado de Minnesota generalmente conduce este tipo de investigaciones.

"¿Por qué no incluirlos en el proceso?", se preguntó Frey. "Ni siquiera estamos hablando de un control total. Estamos hablando de estar presentes en la mesa", agregó.

Las autoridades de Minnesota han declarado que el FBI invitó en un principio a los investigadores locales a participar en la investigación, pero que posteriormente se les impidió hacerlo.

La de Good es la cuarta muerte a manos de agentes de migración desde que Trump lanzó su campaña de represión de la inmigración. Otras siete han resultado heridas, informó The Trace, un medio de comunicación que realiza un seguimiento de la violencia con armas de fuego.