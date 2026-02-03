El presidente iraní, Masud Pezeshkian, anunció este martes que encargó al canciller Abás Araqchi la tarea de entablar negociaciones nucleares "equitativas" con Estados Unidos, luego de la advertencia del presidente Donald Trump de que ocurrirán "cosas malas" si no alcanzan un acuerdo.

La reunión entre los dos países podría celebrarse el 6 de febrero en Turquía, informó el martes a la AFP un funcionario árabe en condición de anonimato. La cita se organizó "tras las gestiones de Egipto, Catar, Turquía y Omán", añadió.

"He pedido a mi ministro de Asuntos Exteriores que, siempre que se den las condiciones adecuadas, sin amenazas ni exigencias irrazonables, lleve a cabo negociaciones equitativas (...) en el marco de nuestros intereses nacionales", dijo Pezeshkian en la red social X.

Tras haber planteado la amenaza de una intervención militar y haber enviado una decena de buques al Golfo, Trump afirmó el domingo que esperaba "lograr un acuerdo" con Irán.

La presión sobre Teherán se ha intensificado desde principios de enero, tras la feroz represión de una oleada de protestas que sacudió al país, iniciadas contra el costo de la vida pero que acabaron convirtiéndose en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979.

Sin embargo, Trump advirtió el lunes que si Irán no alcanza ese acuerdo con Washington, sucederán "cosas malas".

"En este momento estamos hablando con ellos, estamos hablando con Irán, y si podemos encontrar una solución sería estupendo. Y si no podemos, probablemente sucederán cosas malas", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

El sitio web estadounidense Axios y la agencia iraní Tasnim ya habían indicado que Araqchi era el candidato para representar a Teherán frente a Steve Witkoff, el enviado de Trump.

Según el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, "los países de la región actúan como mediadores para el intercambio de mensajes". Egipto, Arabia Saudita y Turquía participaron en las consultas.

El vocero, sin embargo, desmintió haber recibido un ultimátum por parte de Trump: Irán "nunca acepta ultimátums", sostuvo.

- "Inútiles" -

Los países occidentales sospechan que la República Islámica pretende dotarse del arma atómica, algo que Teherán desmiente.

Ambas partes ya negociaron en la primavera boreal de 2025, antes de la guerra de 12 días desencadenada en junio por Israel. Pero aquellas tratativas fracasaron, sobre todo por tropezar en la cuestión del enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos exige que Irán renuncie por completo a ese proceso atómico, algo a lo que la República Islámica se niega, al alegar su derecho en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que es signatario.

"El presidente Trump dice 'no a las armas nucleares' y estamos totalmente de acuerdo con ese punto. (...) Por supuesto, a cambio, esperamos un levantamiento de las sanciones", dijo Araqchi el domingo a CNN.

La República Islámica había firmado en 2015 un acuerdo que regulaba estrictamente sus actividades nucleares, pero este quedó sin efecto tras la retirada unilateral de Estados Unidos ordenada por Trump durante su primer mandato.

En las calles de Teherán, Alí Hamidi, un jubilado de 68 años, consideró que las "tensiones actuales" son "inútiles".

"Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos", declaró a AFP, y agregó que "los dirigentes iraníes también tienen culpa por no atender las necesidades del pueblo".

- Detención de extranjeros -

En Irán, la represión continúa. La televisión estatal reportó el lunes que cuatro ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no se ha precisado, fueron detenidos por "participación en los disturbios".

Según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, más de 42.000 personas fueron detenidas durante las protestas y afirma que pudo confirmar 6.854 muertes, en su mayoría manifestantes.

Las autoridades iraníes reconocen la muerte de miles de personas, pero afirman que la gran mayoría eran agentes de seguridad o personas que pasaban por allí y que fueron asesinadas por "terroristas".

De acuerdo con el gobierno, la oleada de protestas fue una operación orquestada por Estados Unidos e Israel.

En tanto, los embajadores de países europeos en Teherán fueron convocados después de que la Unión Europea (UE) decidiera designar a los Guardianes de la Revolución como "organización terrorista".

El gobierno británico anunció el lunes la imposición de sanciones contra diez responsables iraníes, entre ellos el ministro de Interior.