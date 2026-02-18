El "culto al clima" ha debilitado la economía europea, dijo el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, en una entrevista el martes con la AFP, en la que calificó de "firmeza afectuosa" la manera en que Estados Unidos ve la relación con Europa.

"La experiencia de estos últimos 17 años, que con toda justicia puede calificarse de culto al clima, no ha hecho más que aumentar el precio de la energía", afirmó Wright, tras participar en una conferencia en la sede del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) en París.

"Europa en su conjunto produce hoy menos energía que hace 17 años, y los precios han aumentado considerablemente", agregó.

Según Wright, estas políticas "simplemente han deslocalizado los empleos hacia Asia. Han reducido las oportunidades económicas para los europeos. Han dificultado el pago de sus facturas y han vuelto a Europa muy dependiente de Rusia".

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, Estados Unidos ha emprendido un vigoroso retroceso en materia de políticas con miras a frenar el calentamiento global.

El presidente estadounidense anunció el jueves pasado la derogación de un texto adoptado durante el gobierno de Barack Obama en 2009 que servía de fundamento para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.

Y nada más acceder al poder Trump, Estados Unidos también se retiró del Acuerdo de París sobre el clima, por segunda vez tras haberlo hecho ya durante su primer mandato (2017-2021).

"El impacto real (del cambio climático) es que el mundo es un poco más cálido, un poco más verde, un poco más húmedo", señaló el martes Wright, y subrayó que las políticas sobre el clima "ni siquiera inciden en eso".

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, tiene como objetivo limitar el calentamiento "muy por debajo" de 2°C, y los años 2023, 2024 y 2025 han sido los más calurosos jamás registrados, según el instituto europeo Copernicus.

- Groenlandia -

Sobre la relación entre Estados Unidos y Europa, sometida a fuertes vientos en contra desde que Trump afirmó querer adquirir Groenlandia, Wright evocó la "firmeza afectuosa" de Washington.

"Estados Unidos es un aliado sólido de la Unión Europea. De hecho, toda la firmeza afectuosa de Estados Unidos apunta a animar a Europa a dotarse de un ejército más fuerte, de un sistema energético más robusto, de una economía más sólida", detalló.

"Nunca ha habido ninguna posibilidad de que Estados Unidos invada Groenlandia", aseguró el secretario de Energía del gobierno de Trump.

El sábado, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que Trump "sigue deseando" apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo danés.

- Producción petrolera en Venezuela -

Interrogado sobre el petróleo en Venezuela, Wright, que realizó en los últimos días una visita a Caracas, recalcó que "el objetivo es aumentar considerablemente la producción petrolera".

Según estimó, esta producción ya habría reportado unos 1,000 millones de dólares desde la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

"Todo el dinero regresa a Caracas", dijo asimismo Wright, al detallar el circuito de financiación que pasa por cuentas del Tesoro estadounidense.

"Todas las redes de corrupción que saqueaban el petróleo venezolano también están siendo estranguladas", sostuvo Wright.

- "Mucho por hacer en la AIE" -

Presente en París con motivo de una conferencia ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el miércoles y el jueves, Wright se refirió al funcionamiento de esta filial de la OCDE creada en 1974.

Estados Unidos había amenazado en julio con retirarse de la AIE al no poder reformarla, especialmente en lo relativo a la protección del clima.

"Se han dado primeros pasos, pero aún queda mucho por hacer. Gran parte del trabajo de la AIE está centrado en el cambio climático y el 'truco' de emisiones netas cero del Acuerdo de París", afirmó, en alusión a la modelización por parte de la AIE del camino a seguir para alcanzar en 2050 la neutralidad de carbono necesaria para frenar el calentamiento global.