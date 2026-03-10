×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mundo
    | 1 min de lectura

    Trump y Putin discuten las guerras entre Irán y Ucrania

    El presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono el lunes sobre la guerra en Irán y en Ucrania, una conversación que el Kremlin y el propio norteamericano describieron como constructiva

    Expandir imagen
    Trump y Putin discuten las guerras entre Irán y Ucrania

    El presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono el lunes sobre la guerra en Irán y en Ucrania, una coversación que el Kremlin y el propio norteamericano describieron como constructiva (AFP)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que mantuvo una conversación "positiva" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre cómo poner fin a la guerra de cuatro años en Ucrania.

    "Estuvimos hablando de Ucrania, que es simplemente una lucha interminable", dijo Trump a los periodistas. "Pero creo que fue una llamada positiva al respecto", explicó.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.