Trump y Putin discuten las guerras entre Irán y Ucrania
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono el lunes sobre la guerra en Irán y en Ucrania, una conversación que el Kremlin y el propio norteamericano describieron como constructiva
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que mantuvo una conversación "positiva" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre cómo poner fin a la guerra de cuatro años en Ucrania.
"Estuvimos hablando de Ucrania, que es simplemente una lucha interminable", dijo Trump a los periodistas. "Pero creo que fue una llamada positiva al respecto", explicó.