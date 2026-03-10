Trump y Putin discuten las guerras entre Irán y Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono el lunes sobre la guerra en Irán y en Ucrania, una coversación que el Kremlin y el propio norteamericano describieron como constructiva ( AFP )

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que mantuvo una conversación "positiva" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre cómo poner fin a la guerra de cuatro años en Ucrania.

"Estuvimos hablando de Ucrania, que es simplemente una lucha interminable", dijo Trump a los periodistas. "Pero creo que fue una llamada positiva al respecto", explicó.