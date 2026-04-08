Estados Unidos e Irán observan este miércoles una precaria tregua que debe durar dos semanas y permitir la plena reapertura del estrecho de Ormuz, aunque horas después del anuncio seguían los ataques en el Golfo.

Dos buques pudieron cruzar esta estratégica vía marítima, pero la desconfianza sigue reinando en ambas partes.

En Líbano, donde Israel considera que la tregua no se aplica, el ejército israelí llevó a cabo su "mayor bombardeo coordinado" contra el movimiento proiraní Hezbolá desde que empezó el conflicto.

Kuwait dijo haber sido objeto de una "intensa oleada de ataques" iraníes en las últimas horas y en Emiratos Árabes Unidos también se reportaron disparos de misiles y drones.

Irán señaló que respondió así a unos bombardeos previos contra sus instalaciones petroleras.

Pese a la tregua, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, aclararon que mantienen "el dedo en el gatillo" y no tienen "ninguna confianza" en las promesas de Washington.

En Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, subrayó que las fuerzas armadas "permanecen listas" para retomar los combates si fuera necesario.

Con la tregua allanando el camino para las negociaciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, se declaró dispuesto a "discutir" sobre un "levantamiento (...) de las sanciones" económicas impuestas a Irán en represalia por su programa nuclear, con el que, según acusaciones de los occidentales, Teherán buscaría dotarse de la bomba atómica.

Este era uno de los plan de 10 puntos que Irán propuso, según los medios iraníes.

En cambio, el mandatario estadounidense recalcó que no habrá "ningún enriquecimiento de uranio", algo que va en contra de lo que exige la propuesta iraní.

Trump también amenazó con imponer aranceles del 50% a todos los países que proporcionen armas a Irán.

Según el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, la ofensiva destruyó "por completo" la capacidad del país para fabricar misiles u otro armamento sofisticado.

- "Dolores" -

Tras un martes lleno de bombardeos y amenazas de aniquilar la "civilización" iraní por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el anuncio de una tregua cayó en plena noche en Irán.

"Mis amigos más cercanos y yo estamos un poco confundidos ¿De qué ha servido todo esto? Han atacado instalaciones nucleares y de misiles para ganar algo de tiempo, pero, en realidad, nada ha cambiado para el pueblo de Irán", afirma desde la capital un corredor de bolsa de 30 años, contactado por AFP.

"La república islámica se siente ahora victoriosa, y no creo que le dé muchas opciones a los estadounidenses en las negociaciones", añadió.

Por su parte, Simin, una profesora de inglés de 48 años, residente en Teherán, dijo a la AFP que "todavía [tiene] dolores por culpa del miedo".

"El impacto y la presión psicológica fueron tan intensos que incluso ahora no sabemos si debimos sentir alivio por la tregua o no", explicó.

Con todo, Irán anunció este miércoles que había derribado un dron de fabricación israelí y denunció "violaciones el alto el fuego" por parte de Israel ante Pakistán, que tuvo un papel clave como mediador.

El vicepresidente estadounidense JD Vance ya había reconocido horas antes que el cese el fuego era "frágil".

El conflicto empezó el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que en su primer día mató al líder supremo, Alí Jamenei. Trump llamó ese mismo día a derrocar la república islámica, un posicionamiento que luego dejó de lado.

El 2 de marzo la contienda se extendió a Líbano, donde el ejército israelí se enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá, apadrinado por Teherán.

- Pánico en Beirut -

En Líbano, los bombardeos israelíes dejaron "decenas de muertos y cientos de heridos" este miércoles, según el Ministerio de Salud.

Varios periodistas de la AFP fueron testigos de escenas de pánico en las calles.

El ejército israelí dejó claro que "la batalla continúa" contra Hezbolá, un grupo que no ha reivindicado ningún ataque contra Israel desde la 01H00 aproximadamente (22H00 GMT del martes).

En cuanto a Irán, Israel confirmó que sí que acatará la tregua.

Un diplomático próximo a las negociaciones dijo a la AFP que existía "un verdadero temor a que Israel hiciera descarrilar la tregua o cualquier negociación". Según él, su ofensiva confirma esos temores y muestra que sus objetivos "son distintos a los de su aliado estadounidense".

Las autoridades iraníes anunciaron conversaciones con representantes de Washington a partir del viernes en Pakistán.

Se prevé que duren dos semanas, aunque podrían prolongarse si ambas partes están de acuerdo, según el Consejo Supremo de la Seguridad de Irán.

- Mecanismo para el estrecho de Ormuz -

Un barco griego y otro con bandera de Liberia fueron este miércoles los primeros en cruzar el estrecho de Ormuz, según el sitio de monitoreo marítimo MarineTraffic.

La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU encargada de la seguridad en el mar, afirmó que está preparando un mecanismo para garantizar la "seguridad del tránsito".

Desde que empezó la guerra, Irán tomó el control de ese paso estratégico por el que solía transitar el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial antes de la contienda. Su reapertura constituía una condición para un alto al fuego.

Los mercados reaccionaron a la noticia con optimismo: los precios del petróleo, tanto del WTI como de Brent del mar del Norte, bajaron de los 100 dólares el barril; el gas europeo cayó un 20 % y en torno a las 13H30 GMT, la Bolsa de París repuntaba 4.85 y la de Fráncfort, 5.10%.