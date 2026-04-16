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VIDEO | Trump asegura que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que las dos partes estaban "cerca" de un acuerdo de paz que pondría fin a seis semanas de conflicto

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que las dos partes estaban "cerca" de un acuerdo de paz que pondría fin a seis semanas de conflicto.

    "Han aceptado devolvernos el 'polvo' nuclear", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, en alusión al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

    Posibilidades de un acuerdo de paz

    "Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo", añadió ante los reporteros.

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