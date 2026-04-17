Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
estrecho de Ormuz
VIDEO | Trump rechaza oferta de la OTAN para ayudar en Ormuz y le pide que se "mantenga al margen"

    El presidente Donald Trump afirmó el viernes que rechazó una oferta de la OTAN para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz —después de que Irán anunciara que este había sido reabierto—, y le dijo a la alianza que se "mantenga al margen".

    Reacciones de Trump hacia la OTAN tras el cierre del estrecho de Ormuz

    "Ahora que la situación en el estrecho de Ormuz ha concluido, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. LES DIJE QUE SE MANTUVIERAN AL MARGEN, A MENOS QUE SOLO QUIERAN CARGAR SUS BARCOS DE PETRÓLEO", afirmó Trump en su red Truth Social.

    Fueron inútiles cuando se les necesitó; un tigre de papel!", agregó.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.