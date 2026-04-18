El presidente Donald Trump dijo la noche del viernes que mantendrá el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes si no se llega a un acuerdo de paz con Teherán.

La república islámica reabrió el estrecho de Ormuz, vital para el tráfico mundial de petróleo, tras un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano.

Sin embargo, amenazó con volver a cerrar esa vía marítima si Estados Unidos seguía obstaculizando sus puertos.

Al abordar el avión Air Force One, Trump aseguró que de pronto no "extienda" el alto al fuego que pactó Washington con Irán y que termina el miércoles. "Pero el bloqueo seguirá", afirmó a periodistas.

No obstante, insistió en que cree que habrá un acuerdo, pese a que persisten las diferencias entre las partes tras las recientes conversaciones en Pakistán, que concluyeron sin acuerdo.

Reacciones y acuerdos internacionales relacionados con el estrecho de Ormuz

Trump dijo que Irán "no va a imponer peajes" a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz, una condición planteada por la república islámica en anteriores planes de paz.

En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que el presidente chino, Xi Jinping, estaba "muy contento" con la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Nuestra reunión en China será especial y, potencialmente, histórica", añadió Trump, al referirse a una cumbre prevista en Pekín en mayo.

Trump reiteró que Teherán, en convenio con Washington, transferirá a Estados Unidos su uranio enriquecido en el marco de una iniciativa para poner fin a la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que su reserva de uranio no sería transferida "a ninguna parte".