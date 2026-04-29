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EE. UU. - Irán
EE. UU. - Irán

VIDEO | "Se acabó el Señor Bueno", dice Trump a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el miércoles a Irán a "espabilar" ante el estancamiento de las negociaciones para terminar con dos meses de guerra, cuyo principal escollo es el espinoso programa nuclear de Teherán. "Se acabó el Señor Bueno", advirtió

    Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval de los puertos de Irán durante meses en caso de ser necesario, comunicó Donald Trump a empresarios del sector petrolero, según afirmó el miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

    El presidente estadounidense destacó la eficacia de esta medida en una entrevista con el medio Axios.

    "El bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos. Ellos están sofocados como un cerdo relleno. Y esto va a empeorar para ellos", declaró.

    En un mensaje publicado temprano el miércoles por la mañana en su red Truth Social, el presidente estadounidense había adoptado un tono más amenazante.

    Los iraníes "harían bien en volverse inteligentes, ¡y rápido!", escribió.

    Trump celebró una reunión con directivos del sector el martes en la Casa Blanca, adelantó Axios.

    Allí, discutieron "las medidas tomadas por el presidente para aliviar la situación de los mercados mundiales del petróleo y las que se podrían tomar para mantener el bloqueo actual durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses", afirmó en una declaración a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

    "El presidente se reúne con frecuencia con directivos del sector energético para recabar su opinión sobre los mercados energéticos nacionales e internacionales", afirmó el funcionario.

    Reuniones y reacciones del sector energético ante el bloqueo

    En estos encuentros, añadió, se tratan temas como "la producción nacional, los avances en Venezuela, los futuros del petróleo, el gas natural y el transporte marítimo".

    El secretario del Tesoro, Scott Bessent; el vicepresidente, JD Vance; y la jefa de gabinete, Susie Wiles, también asistieron al encuentro.

    La gigante petrolera estadounidense Chevron confirmó a la AFP que su director ejecutivo, Mike Wirth, participó en la reunión.

    Los precios mundiales del crudo se dispararon el miércoles tras las informaciones de los medios de comunicación de que Trump estaba considerando una prolongación del bloqueo a Irán. El barril de Brent superaba a las 14H15 GMT los 116 dólares y el WTI rozaba los 105 dólares.

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