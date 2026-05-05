Estados Unidos "no busca pelea" en el estrecho de Ormuz, donde su Armada empezó una operación para garantizar la libre navegación comercial, pero cualquier ataque iraní provocará una respuesta "devastadora", declaró este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"No estamos buscando pelea. Pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional", declaró Hegseth en rueda de prensa.

"Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador", lanzó.

Advertencias y postura militar ante Irán

El alto el fuego decretado el 8 de abril sigue en pie, aseguró el jefe del Pentágono, que insistió en separar los ataques contra Irán de esta operación naval.

Pero las fuerzas armadas están listas para reanudar hostilidades si reciben la orden, apuntó a su lado el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine.

"Ningún adversario debe confundir nuestra contención actual con una falta de determinación", dijo el general a los periodistas.