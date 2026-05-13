Donald Trump llegó este miércoles a Pekín junto a un grupo de directivos de grandes empresas con el objetivo de pedir a su homólogo Xi Jinping que "abra" el mercado chino a los negocios estadounidenses, en su primer encuentro bilateral desde 2017.

El presidente republicano viajó en su Air Force One junto a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX y hombre más rico del mundo. También están presentes Tim Cook (Apple) y Kelly Ortberg (Boeing).

Jensen Huang, director ejecutivo del gigante estadounidense de chips Nvidia, se unió al grupo durante una escala en Alaska.

El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto internacional de Pekín a las 19H50 (11H50 GMT) tras un largo vuelo desde Washington. El jueves, Trump será recibido a las 10H00 locales (02H00 GMT) en el Palacio del Pueblo, en la plaza Tiananmen de la capital.

"Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria talla, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan desplegar todo su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", escribió Trump en su red social Truth Social antes de aterrizar.

"China da la bienvenida al presidente Trump en su visita de Estado a China", declaró por su parte un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, asegurando que Pekín está dispuesto a colaborar con Estados Unidos "para ampliar la cooperación y gestionar las diferencias".

Es la primera visita de un presidente estadounidense a China desde la que realizara el propio Trump en noviembre de 2017, durante su primer mandato. Ambos líderes pasarán mucho tiempo juntos en un programa que incluye recepciones, banquetes, almuerzos y reuniones bilaterales.

Un de las principales cuestiones sobre la mesa será prorrogar la tregua alcanzada en octubre en la guerra de los aranceles.

Pero los desacuerdos son muchos, incluyendo las tierras raras, los semiconductores, la propiedad intelectual y la cuestión de Taiwán.

- "Larga conversación" sobre Irán -

La guerra con Irán, desatada el 28 de febrero por el ataque conjunto al país de Israel y Estados Unidos, ha sacudido la economía mundial y el mercado energético en particular.

Según la administración estadounidense, Trump quiere presionar a Pekín, un socio estratégico y económico clave de los iraníes, para que utilice su influencia y contribuya a una salida de la crisis en el Golfo.

El presidente estadounidense ya ha intentado poner fin a las compras de petróleo iraní por parte de China con sanciones. Una maniobra condenada por Pekín, que sin embargo no ha provocado una crisis diplomática abierta.

"Vamos a tener una larga conversación" sobre Irán, dijo a los periodistas en la Casa Blanca. Poco después sin embargo añadió que "no necesita ayuda con Irán".

Según Trump, China, principal importador de petróleo iraní, no ha causado "problemas" desde que Estados Unidos impuso a mitad de abril el bloqueo de los puertos iraníes.

"Nos llevamos bien" con Xi Jinping, declaró. "Creo que verá que van a pasar cosas buenas".

La víspera de su llegada, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, instó a Pakistán a "intensificar" sus esfuerzos de mediación entre Teherán y Washington, según la agencia Xinhua.

Estados Unidos y China mantienen desde hace años una feroz competencia en los ámbitos estratégico, tecnológico y económico.

"La cumbre parecerá cortés en la superficie, pero en el plano táctico será un partido de rugby en el que cada parte querrá tomar ventaja", apunta Melanie Hart, experta en China del Atlantic Council.

En 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las dos superpotencias libraron una encarnizada guerra comercial con repercusiones globales, aplicándose mutuamente aranceles exorbitantes y múltiples restricciones.

En paralelo a la cumbre en China, el secretario del Tesoro Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se reunieron en Corea del Sur para mantener "consultas económicas y comerciales", indicaron medios chinos.

Ambas partes mantuvieron "un intercambio franco, profundo y constructivo sobre la resolución de cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo y la ampliación de la cooperación práctica", señaló Xinhua.