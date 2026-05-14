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VIDEO | Xi le dice Trump que EE. UU. y China deberían ser "socios, no rivales"

El presidente chino, Xi Jinping, dijo durante la cumbre que sostiene este jueves en Pekín con su par estadounidense, Donald Trump, que ambos países deberían ser "socios, no rivales"

    El presidente chino, Xi Jinping, dijo durante la cumbre que sostiene este jueves en Pekín con su par estadounidense, Donald Trump, que ambos países deberían ser "socios, no rivales".

    "Una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas. Deberíamos ser socios, no rivales", afirmó Xi.

    Recepción de Donald Trump en China

    El mandatario añadió que estaba "feliz" de recibir a Trump en su primer viaje a China desde 2017, cuando "el mundo ha llegado a una nueva encrucijada".

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