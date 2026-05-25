Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra

Donald Trump moderó este domingo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones. ( AFP )

Estados Unidos afirmó este lunes que sigue a punto de cerrar un acuerdo "sólido" con Irán, después de que el presidente Donald Trump moderara las expectativas de un acuerdo inminente para poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio.

"Tenemos sobre la mesa algo que, en mi opinión, es bastante sólido en cuanto a su capacidad para abrir" el estrecho de Ormuz, pero también para "entablar negociaciones sobre el programa nuclear iraní", declaró el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en una visita oficial a Nueva Delhi.

"Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia", agregó Rubio sobre el posible acuerdo.

Mientras Estados Unidos trabaja para alcanzar un acuerdo, el presidente Donald Trump moderó las expectativas el domingo, a pesar de los indicios de progreso por ambas partes.

"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. Además, afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Un alto funcionario estadounidense dijo al medio Axios que un anuncio puede tomar varios días, ya que implica la aprobación de las autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Jamenei.

"Como dijo el presidente, él no tiene prisa, no va a hacer un mal trato, el presidente no va a firmar un mal acuerdo", dijo Rubio sobre las declaraciones de Trump.

Según medios estadounidenses, el acuerdo que se está preparando entre Teherán y Washington permitiría que los barcos volvieran a cruzar Ormuz, un estrecho por el que transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo antes del conflicto.

Impulsados por estas esperanzas de acuerdo, los precios del petróleo retrocedían el lunes por la mañana en Asia. Las cotizaciones del barril de Brent del mar del Norte y del WTI estadounidense caían más de un 5 % poco después de las 04H00 GMT.

- La cuestión nuclear, pendiente -

La cadena CBS News, que citó fuentes cercanas a las conversaciones, aseguró que la propuesta en discusión incluye el desbloqueo de algunos activos iraníes en bancos en el extranjero y la prolongación de las negociaciones durante 30 días adicionales, un plazo que también menciona The Wall Street Journal.

En cambio, la agencia iraní Tasnim reportó que pese a las conversaciones, Estados Unidos continúa bloqueando algunos puntos y citó la cuestión de los bienes iraníes congelados.

La agencia de noticias iraní Fars, por su parte, informó que las sanciones dirigidas contra el petróleo, el gas y otros productos petroquímicos también serían levantadas mientras continúen las negociaciones, con el fin de permitir a Irán exportar estas producciones, fundamentales para su economía.

El acuerdo discutido no se refiere a la cuestión nuclear.

"Las negociaciones nucleares son asuntos muy técnicos. No se puede resolver un asunto nuclear en 72 horas en la parte de atrás de una servilleta", afirmó Rubio más temprano en una breve entrevista a The New York Times.

Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar el arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene fines civiles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que él y Trump concuerdan en que un acuerdo final con Irán debe eliminar "la amenaza nuclear".

"Esto implica desmantelar las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y retirar el material nuclear enriquecido de su territorio", declaró en un comunicado, reportando el contenido de una conversación telefónica entre ambos dirigentes en la noche del sábado.

- Israel reitera su derecho a defenderse -

En el frente libanés, dos personas murieron el domingo por ataques israelíes, al día siguiente de un bombardeo israelí que dejó 11 muertos, anunció el Ministerio de Salud, pese a la tregua en vigor desde el 17 de abril.

El ejército israelí anunció el lunes la muerte de uno de sus soldados el día anterior en el sur del Líbano.

Netanyahu afirmó el domingo que Donald Trump, durante su llamada telefónica, reiteró "el derecho" de Israel a defenderse en todos los frentes, especialmente en el Líbano.

Por su lado Rubio también se refirió a Israel en Nueva Delhi: "Israel siempre tiene derecho a defenderse. Todo país en el mundo tiene ese derecho", aseguró el secretario de Estado estadounidense desde India.