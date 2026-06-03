EE. UU. dejó fuera de servicio una nave por violar el bloqueo a los puertos iraníes

Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron un barco que intentaba llegar a un puerto iraní en violación del bloqueo impuesto por Washington, mientras Kuwait anunció la interceptación de misiles y drones hostiles, en una nueva muestra de la creciente tensión derivada de la guerra en Oriente Medio. ( AFP )

Las fuerzas estadounidenses lanzaron un misil para inhabilitar un barco que intentaba navegar hacia un puerto iraní, en violación de un bloqueo impuesto por Washington, informó el Ejército el martes.

Acciones militares de Estados Unidos contra barcos en bloqueo

Desde el 13 de abril, cuando inició el bloqueo, Washington ha frenado a la fuerza seis barcos por supuestamente intentar bloquear la restricción.

El petrolero M/T Lexie, con bandera de Botsuana y sin carga, "ignoró repetidas advertencias" durante un periodo de 24 horas, y un avión de guerra "finalmente inutilizó la embarcación al disparar un misil Hellfire contra la sala de máquinas del barco", según un comunicado el Centcom, el mando militar estadounidense responsable de las operaciones en Oriente Medio.

No mencionó si hubo víctimas en el ataque.

El viernes, de manera similar el Ejército inmovilizó un carguero con bandera de Gambia después de no obedecer las advertencias.

Contexto y consecuencias del bloqueo en el estrecho de Ormuz

Los días 8 y 6 de mayo y el 19 de abril, el ejército estadounidense inmovilizó cuatro barcos con bandera iraní.

Las fuerzas de Teherán mantienen cerrado el paso por el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero y comenzó la guerra.