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Independencia de EE. UU.
Independencia de EE. UU.

VIDEO | La Estatua de la Libertad brilla para celebrar la independencia de EE. UU.

Música electrónica y láseres iluminaron la Estatua de la Libertad para conmemorar el aniversario 250 de Estados Unidos

    Música electrónica y láseres le dieron vida a la Estatua de la Libertad, cuya iluminación se transmitirá este viernes para conmemorar el aniversario 250 de Estados Unidos.

    El espectáculo en este monumento donado por Francia en 1886 durará 15 minutos y será trasmitido por la cadena ABC.

    Importancia de la alianza

    El cónsul general de Francia en Nueva York, Cedrik Fouriscot, le dijo a la AFP que la elaborada presentación demuestra la "importancia de las alianzas".

    país que donó el monumento a Estados Unidos en 1886 como celebración de su independencia

    Características del monumento

    "Cuando Francia y Estados Unidos están juntos y crean cosas juntos, como la Estatua de la Libertad o este espectáculo, puede ser algo inolvidable", dijo Fouriscot.

    La Estatua de la Libertad, una escultura revestida de cobre de una mujer en túnica y coronada, sosteniendo una antorcha por encima de su cabeza, está en el puerto de Nueva York y es una de las imágenes más icónicas de la ciudad, visitada por millones de turistas cada año.

    El evento, financiado por patrocinadores privados, se grabó en la noche del miércoles.

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