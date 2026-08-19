La aprobación de los estadounidenses sobre el desempeño del presidente Donald Trump cayó al nivel más bajo de su actual mandato, según una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó el lunes.

Caída de aprobación

El nuevo sondeo muestra que el 33% de los adultos estadounidenses cree que Trump está haciendo un buen trabajo en el cargo, mientras que el 64% desaprueba su gestión.

La popularidad de Trump, que asumió el cargo con una aprobación pública del 47%, se ha visto afectada este año tras ordenar ataques contra Irán junto con Israel.

El conflicto paralizó una quinta parte del comercio mundial de petróleo, lo que provocó una subida del precio de la gasolina que está afectando a los hogares estadounidenses.

El editor de Política de Reuters, Scott Malone, entrega detalles.

"Partiendo de una base bastante baja, hemos visto una caída bastante constante en los últimos meses, con el aumento de los precios de la gasolina destacándose especialmente como motivo de preocupación y con votantes que dicen que empiezan a considerar a los demócratas como posibles mejores administradores de la economía."

Preferencia económica

La encuesta reveló que, por primera vez en aproximadamente una década, los votantes prefieren a los demócratas frente a los republicanos como mejores gestores de la economía.

El último sondeo muestra que el 38% de los votantes cree que los demócratas gestionarán mejor la economía, frente al 35% que prefiere el enfoque republicano.

"Históricamente, los republicanos han tenido ventaja entre los votantes en temas económicos y esto es una advertencia para el partido de Trump de cara a las elecciones de noviembre, que definirán el control del Congreso."