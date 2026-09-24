La administración del presidente Donald Trump debe "restablecer de inmediato" el acceso a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, ordenó este jueves un juez federal estadounidense, después de que esos medios fueran vetados.

Trump expulsó a los reporteros de esos medios de la residencia presidencial el viernes como castigo por difundir lo que calificó como "noticias falsas".

Los ataques de Trump contra los periodistas no son nuevos. El republicano lleva tiempo arremetiendo contra los medios que critican su gestión y califica a la prensa como "enemiga del pueblo".

El veto coincidió con un momento en que sus índices de aprobación están bajo mínimos y su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda conjunta solicitando una orden de restricción temporal contra la prohibición, al argumentar que violó la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que defiende el derecho a la libertad de prensa.

El juez Timothy Kelly determinó que la revocación de las acreditaciones de prensa a esos medios "probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso", según el fallo consultado por la AFP.

"La 'regla general' es que 'las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive' de un interés protegido constitucionalmente", escribió Kelly.

El juez precisó que las acreditaciones de prensa de los empleados de los tres medios serán restituidas "hasta nueva orden del tribunal o hasta la expiración de esta orden de restricción temporal", que permanecerá en vigor durante 14 días.

El magistrado añadió que la decisión no puede ser recurrida de forma inmediata.

"El fallo es una victoria para los medios de comunicación que luchan por cubrir a un presidente que se ha enfrentado repetidamente a la prensa", reaccionó MS NOW.

Antes del fallo, el Departamento de Justicia había argumentado que Trump puede "controlar el acceso de los periodistas a áreas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval".

"El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", sostuvo.

- "Seguridad nacional" -

En una carta dirigida a CNN, la oficina de prensa de la Casa Blanca acusó a la cadena de noticias de "traficar con falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros temas, y de publicar información sensible o clasificada".

Acusaciones similares se lanzaron contra MS NOW y Politico.

La misiva a CNN mencionaba varios artículos sobre la guerra de Irán y otro sobre los planes de Trump de construir un búnker militar bajo el proyectado salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca que supuestamente "revelaba detalles de construcción 'ultrasecretos'".

Theodore Boutrous, que representó a los medios de comunicación ante el tribunal el miércoles, le dijo al juez que Trump "no dijo nada sobre la seguridad nacional" en su publicación de Truth Social en la que anunciaba las prohibiciones.

"La idea de que los reporteros puedan ser castigados por el gobierno simplemente por informar sobre cuestiones de seguridad nacional (...) sobre las que el gobierno preferiría que no se informara es simplemente contraria a los principios de la Primera Enmienda", añadió.

El juez Kelly afirmó que los artículos mencionados en las cartas remitidas a los tres medios eran "rutinarios".

"El tribunal se muestra escéptico, al menos con los elementos presentados hasta ahora, de que el interés de los demandados por salvaguardar la seguridad nacional sea la verdadera motivación para revocar las acreditaciones permanentes de los demandantes o siquiera se vea favorecido por esa medida", señaló el magistrado en referencia a las credenciales de prensa de la Casa Blanca.

A los periodistas de los tres medios se les negó el acceso a la Casa Blanca el sábado y se les confiscaron sus acreditaciones.

- Trump TV -

En una reacción de solidaridad, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron el lunes que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Esa filmación conjunta se conoce en inglés como "pool", modalidad en la que el medio designado comparte el material con el resto.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y casi 50 medios de comunicación también presentaron un escrito ante el tribunal pidiendo que se revoquen las prohibiciones impuestas a CNN, MS NOW y Politico.

El lunes por la noche, la Casa Blanca lanzó un canal de streaming llamado "Trump TV", del que afirmó que mostraría "los mejores videos, discursos importantes y los momentos destacados imperdibles, transmitidos las 24 horas del día y actualizados en tiempo real".

Otrora estrella televisiva, Trump es un crítico feroz de los medios, a los que acusa de presentar una imagen negativa de su mandato.

En un caso anterior relacionado con CNN durante el primer mandato de Trump, el juez Kelly ordenó a la Casa Blanca que restableciera temporalmente el acceso a un corresponsal de la cadena cuyo pase había sido revocado.