Irán insistió este domingo en que no se conseguirá acabar con la guerra en Oriente Medio con una solución militar, en un momento en que las negociaciones parecen estar en un punto muerto.

Una campaña de intensos bombardeos no logró poner fin a la guerra desatada por ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

En las últimas semanas Washington ha reducido las operaciones militares para dar prioridad a la presión económica.

Reacciones oficiales

El principal punto de discordia es el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, una vía vital para el petróleo y el gas del Golfo.

"Si nuestros enemigos vuelven a optar por la vía de la confrontación militar, nuestra respuesta será más contundente que antes y nos defenderemos con aún más fuerza", declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, en una reunión con embajadores extranjeros.

"No hay solución militar, ni tampoco ninguna solución basada en nuevas sanciones", añadió.

"Solo las negociaciones basadas en la justicia y la equidad" podrían poner fin al conflicto, insistió el canciller.

Situación en el estrecho

Ambas partes acordaron en junio un memorándum de entendimiento, pero los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz provocaron la reanudación de las operaciones militares estadounidenses.

Irán ha intentado controlar esta ruta marítima desde el inicio de la guerra, atacando a los buques que intentan transitar por ella sin su autorización.

Estados Unidos ha impuesto un contrabloqueo a los puertos iraníes y también ha atacado a los buques a los que acusa de violarlo.

Funcionarios iraníes y estadounidenses mantuvieron la semana pasada conversaciones indirectas al margen de la Asamblea General de la ONU.

Teherán afirma haber puesto siete condiciones para la reapertura del estrecho, entre las que destaca un alto el fuego en todo Oriente Medio, el desbloqueo de sus activos en el extranjero, el levantamiento de las sanciones sobre su sector petrolero y el fin del bloqueo naval estadounidense.

Trump rechazó la propuesta y dejó la puerta abierta tanto al diálogo como a la reanudación de las operaciones militares.

Según la agencia estatal de noticias IRNA, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, declaró el domingo que Estados Unidos había expresado "su opinión" sobre la propuesta y que su punto de vista "se está examinando actualmente".

Consecuencias internas

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, dijo este domingo que la última contrapropuesta estadounidense está "en la línea con sus propuestas anteriores sobre temas nucleares".

La guerra ha provocado largas filas de espera en las gasolineras iraníes.

En este contexto la oficina del presidente anunció este domingo la dimisión del ministro de Petróleo Mohsen Paknejad, a quien sustituirá de forma interina el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, Hamid Bovard.



