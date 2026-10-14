Un ingeniero de OpenAI fue detenido por el FBI tras ser acusado de instalar un dispositivo secreto para grabar audio en una sala de conferencias utilizada por la dirección de la empresa.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Abdulrahman Alfozan, de 35 años y ciudadano saudí, trabajaba en OpenAI desde julio de 2025.

Detalles del dispositivo

La investigación señala que el aparato fue encontrado el 30 de septiembre, conectado a un puerto USB en la parte trasera de un televisor en una sala utilizada para reuniones de ejecutivos, discusiones técnicas y encuentros con funcionarios gubernamentales y socios comerciales.

Acciones de OpenAI

Según el FBI, el dispositivo, del tamaño de una memoria USB, contenía un micrófono y podía conectarse a una cámara. El aparato habría sido ocultado dentro de papel higiénico para dificultar su detección.

OpenAI informó que utilizó sus modelos internos de inteligencia artificial para analizar el dispositivo, rastrear su origen e identificar al empleado responsable de instalarlo.

En una publicación en la red X, la empresa afirmó que no encontró indicios de que el ingeniero hubiera accedido o extraído código fuente, pesos de los modelos de IA o datos de clientes.

El empleado fue despedido y el caso fue remitido a las autoridades federales.

Consecuencias legales

Los fiscales también sostienen que Alfozan utilizó una herramienta de productividad basada en inteligencia artificial para buscar información sobre calendarios y capacidades de salas de reuniones durante aproximadamente un mes.

Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión, además de una multa de US$250,000.

El caso aumenta la atención sobre la seguridad de las empresas que desarrollan sistemas avanzados de inteligencia artificial en medio de la creciente competencia mundial por la tecnología y el talento del sector.