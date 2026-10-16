El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró como "una vergüenza" este jueves los renovados ataques de Ucrania contra refinerías de petróleo rusas.

Reacciones de Trump

En una entrevista con la cadena Newsmax, Trump descalificó en esos términos los nuevos ataques de Ucrania, y añadió que esa ofensiva está encareciendo los precios mundiales de la energía.

El mandatario estadounidense arremetió contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al afirmar que estaba menos dispuesto que el presidente ruso Vladimir Putin a llegar a un compromiso para poner fin a la guerra.

"Debería acabar pronto. Creo que, en realidad, ambos querrían ver terminar (la guerra, ndlr)", dijo Trump a Newsmax.

"Pero creo que Zelenski me resulta más difícil de tratar que Putin", agregó.

Acciones de Zelenski

El mandatario ucraniano se reunió en Bruselas con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y mantuvo una serie de reuniones bilaterales con dirigentes europeos antes de unirse el viernes a una cumbre de la Unión Europea.

Zelenski declaró el jueves al diario Financial Times que Ucrania ya no se abstendrá de atacar las refinerías rusas, dado que Moscú no estaba cumpliendo con la tregua de los ataques contra infraestructuras energéticas anunciada por Trump.