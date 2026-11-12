El destino era Santo Domingo. Para quienes abordaron el vuelo 587 de American Airlines el 12 de noviembre de 2001, aquella mañana debía terminar con una llegada al Aeropuerto Internacional de Las Américas. Sin embargo, poco después de despegar del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, el avión cayó sobre el vecindario de Belle Harbor, en Queens.

En el accidente aéreo, el segundo más mortífero en la historia de Estados Unidos, murieron 265 personas: 251 pasajeros, nueve tripulantes y cinco vecinos que estaban en tierra. No hubo sobrevivientes a bordo.

La tragedia golpeó especialmente a la comunidad dominicana. La ruta conectaba familias que habían construido sus vidas entre Nueva York y República Dominicana. Detrás de los boletos había visitas, celebraciones y planes de regreso.

Belkis Lora, quién trabajaba para American uno de esos pasajeros era su hermano José, a quien había llevado al aeropuerto. Durante el trayecto conversaron sobre la Navidad y la posibilidad de volver a reunirse. Aquella despedida se convirtió en la última.

¿Qué provocó la caída del avión?

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) determinó que el estabilizador vertical del Airbus A300 se separó en vuelo debido a cargas superiores a su resistencia de diseño. Esas cargas fueron generadas por movimientos innecesarios y excesivos del copiloto sobre los pedales del timón de dirección.

La investigación identificó como factores contribuyentes algunas características del sistema de control del timón y elementos del programa de entrenamiento de American Airlines. Sus conclusiones dieron lugar a recomendaciones de seguridad.

A 25 años del accidente, recordar el vuelo 587 implica explicar sus causas y preservar la memoria de las personas que viajaban en él y de quienes murieron en tierra. Las fotografías familiares, los testimonios y los homenajes permiten acercarse a lo que las cifras no alcanzan a contar: las ausencias que dejó aquel viaje y los vínculos que permanecen.