Rusia advierte del riesgo "real" de una Tercera Guerra Mundial por Ucrania

Rusia advirtió el lunes del riesgo "real" de una Tercera Guerra Mundial después de que altos responsables estadounidenses visitaran Ucrania y aseguraran que podía ganar el conflicto con el "equipamiento adecuado".



Ante las sanciones sin precedentes contra Moscú de los países occidentales y su creciente apoyo militar a Ucrania, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, advirtió que "el peligro (de una guerra mundial) es grave, es real, no se puede subestimar".



Lavrov también acusó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski de "aparentar" que negocia. "Es un buen actor (...), si se observa con atención y se lee con cuidado lo que dice, se encontrarán miles de contradicciones", indicó.



"La buena voluntad tiene límites. Y si no es recíproca, no contribuye al proceso de negociaciones (...) Pero seguiremos manteniendo negociaciones con el equipo enviado por Zelenski", dijo citado por agencias rusas.



Desde el inicio de la guerra, hace ya más de dos meses, Zelenski ha pedido incesantemente a sus aliados occidentales armamento pesados para poder contrarrestar la teórica superioridad militar de Rusia.



Los llamamientos parecen tener eco. Varios países de la OTAN se han comprometido en los últimos días a proporcionar armas pesadas y equipos a Ucrania, pese a la protesta de Moscú.



