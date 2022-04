UE hará frente "de forma conjunta y solidaria" al corte de gas ruso

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo este miércoles que los 27 países comunitarios harán frente "de forma conjunta y solidaria" al corte de suministros de gas y petróleo ruso a Polonia y Bulgaria.



"Ya sabíamos que teníamos que disminuir esa dependencia del gas y del petróleo ruso y lo que Rusia hace ahora no es, ni más ni menos, que espolearnos para hacer eso más rápido todavía", dijo Borrell en una rueda de prensa con el presidente Gabriel Boric.



"Tenemos medios para hacerle frente y le haremos frente de una forma conjunta y solidaria. Los europeos pueden estar seguros de ello", añadió



Enfatizó que "lo que Rusia hace hoy, es convertir la dependencia en un acto de agresión" tras hacer efectivo el corte de gas a Polonia y Bulgaria este miércoles.



El diplomático europeo visitó en el palacio presidencial a Boric, quien asumió el pasado 11 de marzo.



Tras la reunión con el presidente, Borell destacó también que la dependencia energética de Europa con Rusia "ha ido demasiado lejos y, con Ucrania o sin Ucrania, era tiempo de reducirla".



"Esta última decisión de Rusia no hará sino acelerar el que Europa se cambie a energías verdes, que no cree dependencias", afirmó Borrell. "No hay mal que por bien no venga", acotó.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.