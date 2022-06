El Reino Unido festeja los 70 años en el trono de Isabel II

Su rostro es conocido en todo el mundo. Y la mayoría de los británicos ni siquiera recuerda una época en la que ella no fuera reina.



Con más de 70 años de reinado, Isabel II es la monarca que más tiempo reinó en los mil años de historia de la familia real británica, capeando crisis sociales, escándalos familiares y últimamente crecientes problemas de salud.



Isabel Alejandra María nació en Londres el 21 de abril de 1926.



Apodada "Lilibet" por su familia, no estaba destinada ser reina, ya que era tercera en la línea sucesoria al trono tras su tío Eduardo y su padre Alberto.



Pero se convirtió en heredera cuando su tío abdicó siendo ya rey para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson, y su padre le sucedió como Jorge VI.



Fue criada por institutrices en el palacio de Buckingham. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, a los 18 años, se enroló en las Fuerzas Armadas como conductora.



En 1947 se casó con su primo tercero Felipe Mountbatten, con quien tuvo cuatro hijos.



Cinco años después, la repentina muerte de su padre convirtió de la noche a la mañana a la princesa de 25 años en la reina Isabel II.

Su coronación al año siguiente fue el primer evento transmitido en vivo por televisión en todo el mundo. Fue allí cuando prometió solemnemente servir a su país de por vida.



Desde entonces, Isabel II fue testigo de la desintegración del imperio británico, la Guerra Fría, los cambios sociales de la posguerra, la llegada de la era digital y la complicada salida británica de la Unión Europea.



Una de sus pruebas más difíciles tuvo lugar tras la muerte de la princesa Diana, en 1977, cuando los medios británicos consideraron su reacción fría, en contraste con el dolor del pueblo británico.



Más recientemente, el escándalo sacudió a su hijo Andrés, acusado de agresión sexual. Y su nieto Enrique abandonó la monarquía junto a su esposa Meghan, criticando públicamente a la familia real y llegando incluso a acusar de racismo a alguno de sus miembros.



En abril de 2021 la reina sufrió otro golpe: la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, dejó según palabras de la monarca, un “enorme vacío” en su vida.



Con 96 años y pese a sus problemas de salud, la monarca apareció sonriente en las últimas semanas, demostrando que no está dispuesta a perderse los festejos por su jubileo.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.