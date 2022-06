Zelenski pide más armas para Ucrania ante asedio ruso en Severodonetsk

Las fuerzas rusas intentan este martes rodear al ejército ucraniano en la estratégica ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, donde Kiev afirma seguir "resistiendo". Esta localidad industrial de 100.000 habitantes y su vecina Lysychansk, separadas por el río Donets, se encuentran desde hace semanas bajo el fuego de las tropas rusas, que quieren hacerse con el último reducto de Kiev en Lugansk, una de las dos regiones junto a Donetsk que conforman la cuenca minera del Donbás.



El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que el coste humano de esta batalla "es muy alto, es simplemente aterrador", pero se mostró confiado en poder dar un vuelco a la situación si reciben más armas occidentales. "Simplemente necesitamos más armas para asegurar todo esto", urgió Zelenski. "Nuestros aliados las tienen", afirmó.



Estados Unidos ya comenzó a entregar armas pesadas a Ucrania y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, presidirá el miércoles una reunión en Bruselas del Grupo de Contacto para Ucrania donde se discutirá una posible aceleración de las entregas.



El asesor presidencial ucraniano Mijailo Podoliak enumeró el lunes las necesidades de sus tropas, que incluye obuses howitzer, tanques y vehículos armados. "Siendo directos: para terminar la guerra necesitamos armas pesadas", dijo en Twitter.



Este martes, el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo país preside la Unión Europea (UE) este semestre visitará probablemente Kiev. La información de su viaje no ha sido confirmada oficialmente. La UE debe decir en una cumbre que se celebrará los próximos 23 y 24 de junio si concede a Ucrania el estatuto de candidato al bloque.







- Militares ucranianos "resisten" -

Para Rusia, controlar Severodonetsk allanaría el camino para hacerse con otra gran ciudad del Donbás, Kramatorsk, una etapa importante para conquistar toda esta región que en parte ya estaba en manos de rebeldes respaldados por Moscú desde 2014.



El gobernador regional de Lugansk, Serguéi Gaidai, afirmó que los rusos "intentan rodear" a los ucranianos en Severodonetsk, en la vecina Lysychansk, y en las localidades cercanas de Pryvillya y Borivske. Según él, los rusos recibieron el refuerzo de "dos grupos de batallones tácticos".



"La situación es extremadamente grave", añadió el gobernador, que admitió el lunes que las tropas ucranianas habían sido expulsadas del centro de Severodonetsk después de semanas de resistencia. Oleksandr Striouk, jefe de la administración de Severodonetsk, informó de la destrucción de un tercer puente que unía la ciudad con Lysychansk en "bombardeos masivos", pero aseguró que no están "aislados". "Hay vías de comunicación, aunque son complicadas", señaló.



En Lysychansk, los daños son también abundantes y la localidad no dispone de agua, electricidad y cobertura telefónica. Desde allí, la artillería ucraniana aprovecha la posición elevada de la ciudad para atacar a las tropas rusas que tratan de hacerse con Severodonetsk, al otro lado del río. Pero los bombardeos son en ambos sentidos y no destruyen solo edificios, también vidas. Con los ojos enrojecidos, Maksim Katerin mostró a AFP las tumbas de su madre y su padrastro, muertos por una explosión en el patio de su casa.



"No sé quién lo hizo, pero si lo supiera le arrancaría los brazos", dice este ucraniano a AFP. La vecina de la madre, Yevgueniya Panicheva, llora a su lado y se pregunta: "¿Quién le ha hecho esto?". "Bombardean y bombardean y no sabemos qué hacer", lamenta la mujer.







- Condena del papa -

El papa Francisco, que ha hecho repetidos llamamientos a la paz desde el inicio del conflicto, condenó el martes la "brutalidad" de las tropas rusas frente a un pueblo ucraniano "valiente".



"Lo que vemos es la brutalidad y la ferocidad con la que se está librando esta guerra por parte de las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Los rusos prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios", lamentó Francisco.



Además del Donbás, se registran combates en el sur de Ucrania. El mando sur de las tropas ucranianas informó de combates aéreos y ataques de helicópteros rusos contra posiciones ucranianas en Mikolaiv y Jersón.



En Mikolaiv, un importante puerto en el estuario del Dniéper, el avance ruso se detuvo en las afueras de la ciudad y el ejército ucraniano cavó trincheras allí, según comprobó un equipo de la AFP.



Los ucranianos temen que los rusos celebren pronto un referéndum en la región de Jersón, cerca de la península de Crimea, y otras zonas ocupadas por las fuerzas rusas, con vistas a la anexión a Rusia.