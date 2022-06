Putin denuncia "ambiciones imperiales" de la OTAN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció el miércoles las "ambiciones imperiales" de la OTAN que busca, según dijo, afirmar su "hegemonía" a través del conflicto en Ucrania.



"Ucrania y el bienestar del pueblo ucraniano no son el objetivo de Occidente ni de la OTAN, sino un medio para defender sus propios intereses", dijo Putin en una visita a Turkmenistán.



"Los países que lideran la OTAN quieren (...) afirmar su hegemonía, sus ambiciones imperiales", agregó.



Según Putin, la Alianza Atlántica y "sobre todo, Estados Unidos ha necesitado durante mucho tiempo tener un enemigo exterior en torno al cual poder unir a sus aliados".



"Les dimos esta oportunidad, la oportunidad de reunir a todo el mundo alrededor suyo", ironizó el mandatario ruso.



En la capital turkmena, Putin también aseguró que no veía "ningún problema" en la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica.



"Si Suecia y Finlandia lo desean, pueden adherirse. Es asunto de ellos. Pueden adherirse a lo que quieran", declaró en una rueda de prensa en Ashjabat, la capital.



Pero "en caso de que se desplieguen allí contingentes militares e infraestructuras militares, nos veremos obligados a responder de forma simétrica y a crear las mismas amenazas en los territorios de los que emanan las amenazas contra nosotros", advirtió.



El proceso de adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza fue lanzado oficialmente el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Madrid.



Hasta ahora, Moscú había denunciado las aspiraciones de estos dos países nórdicos.



El líder ruso también aprovechó la rueda de prensa para negar la responsabilidad de Moscú en el bombardeo que dejó al menos 18 muertos el lunes en un centro comercial de Kremenchuk, según Kiev.



"Nuestro ejército no bombardea infraestructuras civiles. Tenemos toda la capacidad de saber qué hay en cada lugar", aseguró.



Al día siguiente del ataque, Rusia aseguró haber bombardeado un depósito de armas, desatando explosiones que incendiaron un centro comercial abandonado.

