Zelenski destituye a la fiscal general y a su jefe de seguridad entre sospechas de traición

El presidente de Ucrania, Volodimir, advirtió el domingo al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante una llamada telefónica, que su país jamás aceptará la decisión canadiense de reenviar turbinas al gasoducto Nord Stream "violando el régimen de sanciones" contra Rusia.Se trató de la primera entrevista entre ambos mandatarios desde la decisión de Ottawa la semana pasada de regresar las turbinas, reparadas en Canadá, al gasoducto ruso Nord Stream.ya había criticado lo que llamó una decisión "inaceptable" y en su declaración diaria, dijo haber comunicado a Trudeau que "los ucranianos jamás aceptarían la decisión de Canadá"."Es una cuestión de respeto a las sanciones. Si hay una violación ahora, no tardará en haber otras", añadió el presidente ucraniano, acusando a Rusia de chantaje con el gas y subrayando la existencia de otros medios para hacer llegar el combustible a Europa.Tras la conversación con Trudeau,dijo en Twitter, sin aludir al asunto de forma directa, que la posición internacional sobre las sanciones debía "estar basada en los principios" y que la presión sobre Rusia debía incrementarse, no disminuir.Ottawa justifica su decisión, que excluye la turbinas reparadas de las sanciones contra Moscú, en la necesidad de no interrumpir el suministro de energía a Europa, en particular a Alemania.