Putin afirma que Rusia no tiene "prisa" en terminar su campaña militar en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, indicó el viernes que Rusia no tiene "prisa" por terminar su campaña militar en Ucrania, y sostuvo que la estrategia de las fuerzas rusas no cambiaron y que siguen conquistando territorios.



"Nuestras operaciones ofensivas, en el Donbás, no se detienen, avanzan poco a poco", declaró Putin durante una rueda de prensa en Samarcanda, Uzbekistán.



"Subrayó que no estamos combatiendo con todo nuestro ejército. Combatimos solo con la parte que tiene contrato [profesional]", añadió. El Kremlin prohibió oficialmente el envío de reclutas al frente y rechaza llevar a cabo una movilización general en el país.



"El plan [de las operaciones] no necesita cambios [...] no tenemos prisa", sostuvo.



El mandatario afirmó que las operaciones continuaban su curso pese a las importantes contraofensivas del ejército ucraniano en el noreste y en el sur del país.



"Las autoridades de Kiev anunciaron que habían empezado una contraofensiva [...]. Veremos cómo termina", comentó Putin.



Según él, el objetivo clave del Kremlin sigue siendo "la liberación de todo el territorio del Donbás", la cuenca minera del este de Ucrania formada por la región de Lugansk -en manos del ejército ruso- y la de Donetsk, parcialmente ocupada por Moscú.



Asimismo, acusó a Ucrania de perpetrar "actos terroristas" y de dañar las infraestructuras rusas. "Estamos respondiendo a eso con moderación, de momento", afirmó.



"Las fuerzas rusas realizaron una serie de bombardeos allí recientemente. Digamos que son bombardeos de advertencia. Pero si la situación sigue evolucionando en ese sentido, nuestra respuesta será mucho más seria", avisó.

