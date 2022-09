Putin reconoce la independencia de dos regiones en el sur de Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el viernes una resolución condenando los "referendos" de anexión de cuatro territorios ucranianos a Rusia, ampliamente denunciados por la comunidad internacional, indicó la noche del jueves la presidencia francesa del Consejo.



Sin embargo, la resolución, preparada por Estados Unidos y Albania y cuyo contenido no se ha revelado, no tiene chances de ser adoptada debido al poder de veto de Rusia, por lo que debería presentarse ante la Asamblea General de Naciones Unidas.



La reunión tendrá lugar el viernes a las 15H00 (19H00 GMT), antes de otra discusión prevista sobre las fugas descubiertas en los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico.



Ese mismo viernes, el presidente ruso, Vladimir Putin, formalizará en una ceremonia en Moscú la anexión a Rusia de cuatro territorio ucranianos: Donetsk y Lugansk en el este, Jersón y Zaporiyia en el sur. En medio del repudio de Ucrania y los países occidentales, que calificaron los referendos de "simulacros" y adelantaron que no reconocerían dichas anexiones.



Durante una primera reunión el martes del Consejo de Seguridad sobre los "referendos", Estados Unidos había anunciado que pondría sobre la mesa dicha resolución junto con Albania.



Para "condenar los simulacros de referendos, llamar a los Estados miembro a no reconocer cualquier estatus modificado de Ucrania y obligar a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania", declaró entonces la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.



Y si Rusia usa su poder de veto para "protegerse", "entonces nosotros nos dirigiremos a la Asamblea General para enviar un mensaje sin ambigüedades a Moscú", agregó.



Occidente está "relativamente seguro de conseguir un fuerte apoyo por la integridad territorial de Ucrania en la Asamblea General", declaró a la AFP Richard Gowan, analista del International Crisis Group.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el jueves de forma inequívoca las inminentes anexiones rusas, afirmando que "no tienen cabida en el mundo moderno".

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.