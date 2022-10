Ucrania tilda a Rusia de "estado terrorista" en la ONU

Ucrania llamó este lunes a Rusia "estado terrorista" tras los bombardeos rusos en su territorio, condenados por la ONU y Occidente, al presentar en la ONU una resolución de condena de la anexión de regiones de este país por Moscú.



"Rusia ha demostrado una vez más, que es un estado terrorista que debe ser disuadido de la forma más contundente posible", afirmó el embajador ucraniano, Sergiy Kyslytsya, tras la lluvia de misiles y drones que cayeron este lunes en territorio ucraniano y que se han cobrado la vida de al menos 11 personas y ha herido a 64.



Unos ataques que para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, son "una nueva escalada inaceptable de la guerra" y muestran, según el mandatario estadounidense, Joe Biden, "la absoluta brutalidad" del presidente ruso Vladimir Putin. La diplomacia europea los tildó de "bárbaros" y la OTAN de "horribles e indiscriminados".



El embajador ruso, Vasily Nebenzya, recordó que el "sabotaje" del puente que une Crimea, península anexionada unilateralmente en 2014 por Moscú, con territorio ruso, no iba se iba a quedar "impune" y comparó al régimen de Kiev con las "peores organizaciones terroristas".



La resolución de Ucrania, copatrocinada por más de cuarenta países, mostrará el grado de aislamiento de Rusia en la comunidad internacional tras siete meses de guerra en Ucrania.



Rusia, que el pasado 30 de septiembre vetó una resolución similar en el Consejo de Seguridad, sufrió la primera derrota poco después del inicio de esta reunión de urgencia de la Asamblea General.





- Voto abierto -



Su insistencia en que el voto fuera secreto para evitar "la enorme presión de Estados Unidos y sus aliados" provocó tres votaciones y finalmente fue denegada por goleada: 100 votos, frente a los 14 que obtuvo a favor, entre ellos los de Cuba, China o Nicaragua, y 38 abstenciones.



Poco antes, se había votado una propuesta de Albania para que el voto fuera abierto, que obtuvo 107 votos a favor, 13 en contra y 39 abstenciones. Por exigencia de Rusia, volvió a ser votada de nuevo.



Los 193 países de la ONU votarán sobre las anexiones "ilegales" de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, tras los "llamados referendos" celebrados a finales de septiembre, que "no tienen validez bajo el derecho internacional".



La resolución, que copatrocinan 44 países, también pide que nadie reconozca estas anexiones y exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania.



"Nunca reconoceremos estos llamados 'referendos' ilegales que Rusia ha pergeñado como pretexto por sus violaciones a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania", recordó el representante de la Unión Europea Silvio Gonzato al que se sumaron otras voces, como la de Costa Rica, los países Bálticos, Países Bajos, Luxemburgo o México.



El canciller ucraniano, Dimytro Kuleba, de viaje en el continente africano, instó a "África a no permanecer neutral" ya que no "hará más que alentar a Rusia a proseguir su agresión y sus actividades maliciosas en todo el mundo incluida África", según una declaración divulgada por la embajada ucraniana en Senegal.



"Si el sistema de la ONU y la comunidad internacional, a través de la Asamblea General, no reaccionaran ante este tipo de intentos ilegales, estaríamos en una situación, muy, muy mala", había advertido con anterioridad Olof Skoog, quien como embajador de la Unión Europea (UE) ante la ONU redactó el texto junto con Ucrania.



La falta de acción de la Asamblea General daría "carta blanca a otros países para hacer lo mismo o reconocer lo que Rusia ha hecho", afirmó.



Dado que solo han hablado una veintena de países de los cerca de 70 inscritos en la lista, la votación no será antes del miércoles cuando se reanuda esta sesión de emergencia.



En la votación del Consejo de Seguridad del 30 de septiembre, que Rusia vetó, ningún otro país se puso del lado de Moscú, aunque cuatro delegaciones (China, India, Brasil y Gabón) se abstuvieron.



En las dos resoluciones previas de la Asamblea General contra la invasión rusa, 141 y 140 países votaron a favor, 5 en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria) y 35 y 38 se abstuvieron, entre ellos China, respectivamente.



La tercera, a finales de abril, que suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, resultó en una erosión de la unidad internacional contra Moscú, con muchas más abstenciones (58) y votos en contra (24) frente a 93 votos a favor.