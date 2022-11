"La guerra continúa" tras éxito en Jersón, dice ministro ucraniano

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, proclamó que Jersón es "nuestra" tras el retiro de las tropas rusas de la ciudad, algo que Estados Unidos exaltó el sábado como una "victoria extraordinaria".



"Ahora nuestros defensores están en las afueras de la ciudad. Pero las unidades especiales ya están dentro de la ciudad", escribió Zelenski en Telegram, junto a imágenes de las fuerzas ucranianas reunidas con pobladores.



Sin embargo, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, advirtió el sábado que "la guerra continúa", pese a la reconquista de la ciudad sureña.



"Pero la guerra continúa. Entiendo que todos quieren que esta guerra termine lo antes posible. Definitivamente somos los que queremos eso más que nadie", declaró Kuleba al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una reunión durante la cumbre del Sudeste Asiático en Camboya.



"Vemos caras amables y sonrientes, flores, servilletas bordadas para recibir a nuestros vehículos", dijo a la AFP por teléfono desde Polonia Andriy Jolob, comandante de una unidad médica a unos 50 km de Jersón.



El Parlamento ucraniano publicó un video del himno nacional tocado en una plaza céntrica de Jersón mientras un pequeño grupo de personas aglomerada en torno de una fogata cantaba.



"El himno ucraniano en el centro de Jersón", dice el texto que acompaña el video difundido en redes sociales.



En la provincia vecina de Mykolaiv, que los rusos han intentado capturar, el gobernador Vitaliy Kim dijo que toda la región, con excepción de cabo Kinburn, en el sur, está bajo control ucraniano.



"Ya es oficial: toda la región de Mykolaiv (salvo Kinburn) ha sido liberada", escribió Kim en Telegram.



Estados Unidos exaltó el sábado la "victoria extraordinaria" ucraniana al retomar Jersón.



"Es un gran momento y se debe a la increíble tenacidad y capacidad de los ucranianos, respaldados por infatigable y sólido apoyo de Estados Unidos y nuestros aliados", declaró el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, poco antes de llegar a Camboya para una cumbre de países del Sudeste Asiático junto al presidente Joe Biden.





- Vuelve la televisión ucraniana -



En Jersón, las fuerzas de Kiev reconectaron la red local de televisión a las redes ucranianas, luego de que medios locales informaron de que las fuerzas rusas, en su retirada, volaron la torre de televisión y las instalaciones eléctricas, dejando la zona a oscuras.



El ministerio ruso de Defensa informó de que "fueron retirados más de 30.000 soldados rusos, unas 5.000 piezas de ferraje, equipo y material militar".



Jersón fue el primer gran centro urbano tomado tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.



Su recaptura total por parte de Kiev sería un golpe político y simbólico al presidente ruso, Vladimir Putin, y abriría un portillo para que las fuerzas ucranianas retomen toda la región de Jersón, con

acceso al mar Negro en el oeste y el mar de Azov en el este.



"Ucrania logra otra victoria importante en este momento y demuestra que a pesar de lo que Rusia diga o haga, Ucrania vencerá", escribió en redes sociales el ministro Kuleba. Publicó un video rudimentario en que aparecen los ucranianos quitando una valla cerca de Jersón que decía "Rusia está aquí para siempre".





- "En lágrimas" -



En la capital ucraniana, la noticia fue recibida con alegría.



Envueltos en banderas, abriendo botellas de champaña y cantando el himno nacional, los residentes de Jersón que viven en Kiev se congregaron en la plaza Maidan de la capital para celebrar.



"Al principio no lo creía, pensé que tomaría semanas y meses, algunos cientos de metros a la vez, y ahora vemos que llegaron a Jersón en un día, es la mejor sorpresa", declaró Artem Lukiv, de 41 años, originario de Jersón pero radicado en Kiev.



No obstante, el Kremlin insistió en que Jersón sigue siendo parte de Rusia y que no lamenta haber anexionado a toda la región de Jersón en una fastuosa ceremonia en septiembre.



"Es sujeto de la Federación Rusa. No hay cambios en esto y no puede haber cambios", declaró a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

La recaptura total de la región de Jersón por parte de Ucrania cortaría un puente terrestre para Rusia entre su territorio continental y la península de Crimea, que Moscú anexionó en 2014.







- Ataque "cínico"

Las autoridades ucranianas vieron con sospechas el anuncio ruso de la semana pasada de que retirarían sus fuerzas de la ciudad.



Jersón fue una de las cuatro regiones ucranianas que Putin aseguró haber anexionado en la ceremonia de septiembre, y prometió usar todos los medios a su disposición para defenderla.



En Mykolaiv, un ataque ruso contra un edificio residencial dejó siete muertos, según el gobierno local.



Un periodista de AFP en el sitio vio un agujero en el edificio residencial de estilo soviético donde los equipos de emergencia despejaban los escombros. Zelenski calificó el ataque como una "respuesta cínica a nuestros éxitos en el frente".