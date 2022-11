Ucrania mantiene que misil que golpeó Polonia era de Rusia

Ucrania persistió el miércoles en afirmar que el misil que la víspera mató a dos personas en Polonia era ruso, contradiciendo las versiones de Estados Unidos y la OTAN, que lo atribuyen a un disparo de la defensa antiaérea ucraniana.



"No tengo ninguna duda de que no fue un misil nuestro", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Pienso que es un misil ruso, basándome en nuestros informes militares", añadió.



El misil mató a dos hombres en el pequeño pueblo polaco de Przewodow, a seis kilómetros de la frontera con Ucrania.



El incidente hizo temer inicialmente una escalada bélica, ya que Polonia, miembro de la OTAN, está amparada por el compromiso transatlántico de defensa colectiva.



Pero la tensión se calmó parcialmente rápidamente, con las primeras investigaciones sobre lo ocurrido.



"El incidente fue probablemente causado por un misil del sistema ucraniano de defensa antiaérea para defender el país de los misiles rusos", dijo el secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg.



También el presidente polaco, Andrzej Duda, afirmó que "no hay indicios de que se trate de un ataque intencionado contra Polonia" y reiteró que es "muy probable" que el misil fuera ucraniano.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también dijo desde Bali (Indonesia), donde participa en una cumbre del G20, que era "poco probable" que el misil procediera de Rusia.



Y la Casa Blanca indicó luego que no había "visto nada que contradiga" la versión polaca, aunque eso no exime a Rusia de su "responsabilidad" por los bombardeos masivos que lleva a cabo en Ucrania.



Pero Zelenski no está convencido por esos informes y pidió acceso a "todas las informaciones" de que disponen sus aliados occidentales en la guerra que libra contra Rusia desde fines de febrero, cuando las tropas de Moscú invadieron su país.



El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano, Oleksiy Danilov, dijoque poseía "pruebas" de la implicación rusa y que estaba dispuesto a entregarlas. Las autoridades de Hungría, otro país de la OTAN, consideraron poco "responsable" la actitud de Zelenski.



Rusia, por su lado, se congratuló por la "reacción comedida" de Washington. En la localidad de Przewodow, los vecinos estaban conmocionados. "Tengo miedo. No dormí en toda la noche", dijo Anna Magus, una profesora de 60 años de la escuela primaria del pueblo.





- "Evitar la escalada" -



Después del incidente, los líderes mundiales instaron a no sacar conclusiones precipitadas. China pidió "calma y moderación" y el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, advirtió del peligro que supone sacar conclusiones "apresuradas".



Es "absolutamente esencial evitar la escalada de la guerra en Ucrania", señaló el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.



Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero y sigue ocupando partes de su territorio a pesar de una serie de derrotas en los últimos meses, como la retirada la semana pasada de la ciudad de Jersón (sur).



El general estadounidense Mark Milley reconoció así y todo el miércoles que resulta poco probable que Kiev recupere el control de todos los territorios ocupados por el ejército ruso, muchos de ellos desde 2014, como la anexada península de Crimea.



Moscú también hace frente a una oleada de sanciones occidentales, que provocaron que el país entrara en recesión económica, con dos caídas sucesivas de su PIB, de un 4,1% en el segundo trimestre y de 4% en el tercero.